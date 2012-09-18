ساخت 28 قطعه مختلف پمپ‌ در پالایشگاه فجر جم

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کارگاه مرکزی شرکت پالایش گازفجرجم از ساخت 28 قطعه مختلف پمپ ها ی مورد نیاز درپالایشگاه با دستگاه CNC مربوط به بخش خودکفایی خبرداد و افزود: ساخت این قطعات به منظور مقابله با تحریم ها و با رویکرد خودکفایی و صرفه جویی اقتصادی دربخش خودکفایی صورت گرفته است.

حمیدرضا عیدی‌نژاد افزود: کارگاه مرکزی شرکت پالایش گازفجرجم سال‌ها است با اتکاء به خداوند منان و تکیه بر تخصص موجود و بالقوه پرسنل توانسته است بیش از 500 قلم قطعات یدکی ماشین آلات و تجهیزات پالایشگاهی را بومی سازی و از طریق ایجاد شناسنامه فنی سامان دهی کند.

وی همچنین ساخت 15 عدد افشانک برای فیلتر پریکوت واحدهای پالایشگاه را از دیگر اقدامات بسیار ارزشمند کارگاه مرکزی شرکت پالایش گازفجرجم دانست و تصریح کرد: روند خود کفایی در این شرکت ادامه دارد و انتظارمی رود تا پایان یک دوره سه ساله ساخت تمامی قطعات ماشین آلات و تجهیزات دوار مورد نیاز در داخل پالایشگاه انجام گیرد.

عیدی نژاد درمورد این نازل‌های افشانک گفت:این نازل‌ها به‌صورت یک سری 15 تائی روی هدر اصلی فیلترهای پریکوت برای واحد پالایش نصب می شوند و به علت کارکرد طولانی مدت معیوب و مستعمل شده بودند و به دلیل تحریم امکان تهیه آنها از شرکت سازنده خارجی مقدور نبود.

انجام 1500 بازدید بهداشتی از اماکن پارس جنوبی

مسئول بهداشت عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی از انجام یک هزار و 500 بازدید بهداشتی از اماکن عملیاتی و غیر عملیاتی در پارس جنوبی خبر داد و اظهار داشت: واحد بهداشت عمومی و محیط بعد از تحویل‌گیری مسئولیت، تمام خدماتی که در زمان شرکت توتال انجام می‌گرفت را بسط و گسترش داد، به صورتی که در زمان شرکت توتال شاید دو تا سه نوع خدمت ارائه می‌شد اما در حال حاضر بیش از 15 نوع خدمت به پرسنل ارائه می‌شود.

صلاح‌الدین عباسی از انجام یک هزار و 500 بازدید بهداشتی از اماکن پارس جنوبی خبر داد و افزود: با توجه به وسعت و پراکندگی واحدهای صنعتی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، فعالیت‌های بخش بهداشت عمومی و محیط نیز بسیار گسترده است به عنوان مثال طی یک سال گذشته هزار و هشت بار بازدید بهداشتی از رستوران‌ها، انبارها و سردخانه‌های مواد غذایی انجام شده و بیش از 109 بار آزمایش میکروبی از آب در تمام مکان‌های مورد نظر و بالغ بر هزار و 530 بار بازدید بهداشتی از اماکن عملیاتی و غیرعملیاتی به عمل آورده است.

تولید 44 درصد گاز کشور در مجتمع گاز پارس جنوبی

کارشناس مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: پارس جنوبی از مهم‌ترین مناطق نفت و گاز است و 44 درصد گاز کشور در مجتمع گاز پارس جنوبی تولید می‌شود. گاز ورودی به پالایشگاه پس از جداسازی از میعانات گازی به چهار واحد عملیاتی منتقل و طی فرایند شیرین‌سازی گاز، نم‌زدایی، بازیافت اتان، تصفیه اتان، جداسازی، پالایش و ذخیره‌سازی پروپان و بوتان تصفیه می‌شود.

اسماعیل عمرانی افزود: روزانه گاز تصفیه شده توسط یک خط لوله 56 اینچی وارد شبکه سراسری می‌شود و میعانات گازی نیز پس از عبور از دو واحد تثبیت میعانات گازی به مخازن ذخیره‌سازی برای صادرات ارسال می‌شود. در پالایشگاه پنجم سالیانه اتان تولید شده توسط یک خط لوله به پتروشیمی جم منتقل می‌شود و هم‌چنین سالیانه آن مقدار گاز مایع شامل پروپان و بوتان که تولید می‌شود، پس از ذخیره‌سازی در مخازن بتونی توسط خط لوله به ایستگاه اندازه‌گیری و نهایتا بارگیری در اسکله پتروشیمی برای صادرات منتقل می‌شود.

شش هزار ساعت آموزش کارکنان رسمی درشرکت پالایش گازفجرجم

رییس اداره اموزش شرکت پالایش گازفجرجم گفت: در تیرماه سال جاری ،این اداره نزدیک به ششهزار ساعت آموزش برای کارکنان رسمی درشرکت داشته است. در تیرماه گذشته 15 دوره اموزشی برای کارکنان در داخل شرکت،پنج دوره اموزشی در خارج از شرکت وهمچنین دوسمینار برگزارشده است که بیشترین امار برگزاری دوره های اموزشی درطول ماههای گذشته را نشان می دهد.

احمدرحیمی حیاتی با اشاره به پذیرش تعداد 37 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور برای گذراندن دوره های کاراموزی خود در تیرماه سال جاری گفت:اداره اموزش شرکت پالایش گازفجرجم با دانشگا ههای کشور در این زمینه تعامل بسیار سازنده ای دارد. توسعه دوره های اموزشی در اداره اموزش این شرکت در نهایت به بهره وری وتقویت دانش عمومی کارکنان کمک کند.

پایان نصب متعلقات فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی

نصب سه پایه و عرشه BSP ، سه پایه و عرشه FSP ،‌ پل میانی آنها در هر دو فاز ۱۵ و ۱۶ و مشعل فاز ۱۶ در روز ۱۴ شهریور ۹۱ به پایان رسید. بارگیری و مهار بندی اولین محموله از یارد ایزوایکو در اوایل تیر ماه سال جاری آغاز شده است و کار باقیمانده در بخش سکوهای فازهای ۱۵ و ۱۶، اتمام ساخت عرشه های اصلی توسط پیمانکاران صف و ایزوایکو و نصب آنها توسط تاسیسات دریایی ایران است.

پس از حدود هشت ماه کار مداوم در دریا، تعداد ۲۵ ماژول در حوزه پارس جنوبی (شامل ۱۰ جاکت سه پایه، هشت دک سه پایه، سه پل میانی و چهار برج مشعل گازی) توسط این تیم در دریا نصب شده است. حمل متعلقات توسط شناور های اوبان یک و سوگند یک و دو و نصب تمامی آنها با شناور ابوذر یک هزار و ۲۰۰ انجام گرفت که با اتمام این مرحله از کار در دریا، شناور ابوذر یک هزار و ۲۰۰ در حال جمع آوری لنگرها در فیلد پارس جنوبی بوده و در حال Demobilization است.

کاهش حوادث در پالایشگاه‌های پارس جنوبی

امیر محمد اشرف پزشک درمانگاه پالایشگاه اول اظهار داشت: با شروع این تعمیرات تمامی مراکز مذکور ضمن برخورداری از آمادگی کامل در درمان عزیزان بیمار و حادثه دیده کوشش و تلاش مضاعفی داشته اند. به دلیل حضور افراد با شرایط متفاوت در موقعیت‌های شغلی گوناگون، ما تمهیدات زیادی را چیده‌ایم که جلوی بروز حوادث گرفته شود.به طور مثال برای کسانی که قرار است از تجهیزات هوازی استفاده کنند و یا در ارتفاع کارکنند، آزمایش‌های ویژه‌ای داریم که برای تشخیص توانایی و سلامت این افراد حین کار در چنین شرایطی ضروری است.

وی در خصوص اطلاع‌رسانی به کارکنان خاطرنشان ساخت: همکاران واحد مهندسی بهداشت ما مرتبا در حال ارایه‌ مقاله‌ها و پمفلت های مختلف در خصوص وضعیت بیماریهای محیط کار دراین‌جا هستند و البته واحدHSE کار اصلی اطلاع‌رسانی در این مورد را به عهده دارد چون بخش بهداشت حرفه‌ای را خود HSE متقبل شده است و بر روی سرفصل‌های آموزشی کار در شرایط گرم و مرطوب وچگونگی استفاده از وسایل حفاظت شنوایی کار می‌کنند و ما امروز مسئله‌ی درمان حوادث پیش آمده را به عهده داریم.

سمینار مدیریت بحران و پدافند غیر عامل درشرکت پالایش گازفجرجم

سمینار آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل با حضور جمعی ازکارکنان شرکت پالایش گازفجرجم برگزار می‌شود. دکتررسول رستمی مدرس دانشگاه ومسئول مدیریت بحران وپدافند غیر عامل استانداری بوشهر ومشاور عالی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس درحوزه پدافند غیر عامل و مدیریت بحران کار تدریس این دوره اموزشی را انجام خواهد داد.

آشنایی با مدیریت بحران و آشنایی با تکنیک طوفان مغزی در مدیریت بحران ازموضوعات مهم مطرح شده در این سمینار خواهد بود. برنامه ریزی برای مدیریت در بحران وآشنایی باکنترل مدیریت بحران در منطقه نیز از دیگر مواردی است که در این سمینار تشریح می‌شود.