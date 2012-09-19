افتتاح ایستگاه راه آهن مهاباد، اواخر مهر ماه/ وعده ها محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد محمودی سه شنبه شب در جریان بازدید از روند اجرای ایستگاه راه آهن مهاباد افزود: با وجود تلاشهای انجام گرفته برای بهره برداری از این پروژه در اواخر شهریور ماه به دلیل کندی اجرای کار، این برنامه محقق نشد.

وی با بیان اینکه راه آهن مراغه - ارومیه جزو پروژه های مهر ماندگار در آذربایجان غربی است، اظهارداشت: عملیات ریل گذاری از ایستگاه میاندوآب تا ایستگاه مهاباد به اتمام رسیده و با تکمیل ساختمان این ایستگاه اواخر مهر ماه بطور رسمی به بهره برداری می رسد.

در ادامه پیمانکار احداث ساختمان ایستگاه راه آهن مهاباد گزارشی از آخرین وضعیت این پروژه ارائه کرد، ایستگاه راه آهن مهاباد با زیربنای 1900 مترمربع و با اعتبار بیش از 42 میلیارد ریال احداث می شود.

خط آهن مراغه – ارومیه، 183کیلومتر طول دارد و دارای 4 ایستگاه اصلی میاندوآب، مهاباد، نقده، ارومیه و 3 ایستگاه بین راهی ملکان، قزقلعه و رشکان است.

مرحله نخست طرح راه آهن مراغه - ارومیه، حد فاصل مراغه تا میاندوآب به طول 48 کیلومتر، پارسال با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

طرح راه آهن مراغه – ارومیه به طول 184 کیلومتر با هدف اتصال مرکز آذربایجان غربی به شبکه سراسری راه آهن کشور، آغاز شده و هم اکنون در مجموع با صرف یک هزار و 450 میلیارد ریال اعتبار از 62 درصد پیشرفت برخوردار است.