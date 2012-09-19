اجرای پروژه نانو سنگ در لرستان/ پژوهشکده سنگ راه اندازی می شود

خداداد غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از پروژه های در دستور کار کانون سنگ در استان لرستان اجرای پروژه نانو سنگ در این استان است.

وی با تاکید بر اینکه این پروژه برای اولین بار است که در استان لرستان اجرایی می شود، بیان داشت: این پروژه کار ارزشمندی است و موجب تحول در صنعت سنگ لرستان خواهد شد.

دبیر و نایب رئیس کانون سنگ ایران با اشاره به روند اجرای این پروژه عنوان کرد: روند اجرای این پروژه به این گونه است که 4 میلی متر نانو مواد به عمق سنگ تزریق می شود.

غیاثوند ادامه داد: با تزریق نانو مواد به عمق سنگ ما شاهد افزایش ارزش افزوده سنگ، کاهش جذب آب در سنگ، ارتقا کیفیت سنگ و ... خواهیم بود.

وی افزود: اولین خط اجرای این پروژه تا یک ماه آینده در شهرستان دورود عملیاتی می شود.

دبیر و نائب رئیس کانون سنگ ایران در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی پژوهشکده سنگ در استان لرستان خبر داد و گفت: راه اندازی این پژوهشکده از مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به لرستان است.

غیاثوند با بیان اینکه مجوزهای اولیه راه اندازی این پژوهشکده اخذ شده است، عنوان کرد: زمین مورد نیاز برای احداث پژوهشکده سنگ لرستان نیز جانمایی شده است.