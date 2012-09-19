به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رئیس و دبیر پنجمین جشنواره ملی فیلم دانشجویی کشور با موضوع بیداری اسلامی و مقاومت، ظهر امروز با حضور اهالی رسانه در تالار جلسات دانشکده صدا و سیما برگزار شد.

در ابتدای این نشست سیدمجتبی رضوی طوسی رئیس دانشکده صداوسیما و رئیس پنجمین جشنواره ملی فیلم دانشجویی با اشاره به آماده شدن مقدمات جشنواره از یک سال پیش، محوریت دانشجویی آن را یک ویژگی خاص معرفی و اظهار کرد: جشنواره ما یکی از منحصر به فردترین جشنواره‌های دانشجویی است و با وجود حمایت سازمان از جشنواره با بودجه خود، تعاملاتی نیز با وزارت علوم داشته‌ایم.

وی افزود: شاید برای اولین بار باشد که در قالب یک جشنواره فیلم، موضوع بیداری اسلامی را انتخاب کرده‌ایم و در بعد بین‌المللی آن دریافت آثار فراتر از کشورهای اسلامی نیز امکان‌پذیر است. همینطور در بخش جانبی نیز پذیرای حضور بین‌المللی فیلمسازان هستیم.

رضوی طوسی با اظهار تأسف از اهانت اخیر به پیامبر(ص) تصریح کرد: امیدوارم بحث بیداری اسلامی پاسخی درخور و مناسب به این حرکات حساب شده و نامیمون رسانه‌ای ارائه دهد و ما بتوانیم با دریافت و پخش آثار، گام مثبتی در این راستا برداریم.

رئیس پنجمین جشنواره فیلم دانشجویی تعداد آثار دریافت شده را دلگرم کننده دانست و گفت: هدف کلی جشنواره تعمیق و جهت دهی به مسیر تولید آثار هنری است تا هم از نظر تکنیکی شاهد پیشرفت‌هایی باشیم و هم موضوعات مناسبی برای ساخت آثار استفاده شوند. همینطور چهار شعار رسانه ملی مبنی‌بر دین، اخلاق، امید و آگاهی نیز مورد توجه ما قرار دارد.

دانشجویان نقش پررنگی در بیداری اسلامی داشته‌اند

در ادامه محمود اربابی دبیر جشنواره فیلم دانشجویی نیز در سخنانی گفت: جشنواره مثل یک بهمن می‌ماند که از یک قطره برف آغاز و هر لحظه بزرگ و بزرگتر می‌شود. گرچه جشنواره‌های متعددی با حضور دانشجویان برگزار می‌شود اما به جرئت می‌توانم بگویم استمرار و نظم و ترتیب در برگزاری جشنواره، یکی از ویژگی‌های مهم ما است و چون در عرصه فعالیت دانشجویان در کل کشور است می‌تواند نقش پررنگی ایفا کند.

وی افزود: جشنواره در چند بخش از جمله مسابقه آثار دانشجویان به تفکیک فیلم‌های کوتاه، داستانی، انیمیشن، طرح فیلمنامه و عکس برگزار می‌شود. بخش بین الملل مسابقه فیلم‌های کوتاه نیز برای اولین بار شکل می‌گیرد. به‌ویژه که در سال‌های اخیر نسل جوان و دانشجو،‌ نقش پررنگی در موضوع بیداری اسلامی داشته‌اند.

دبیر پنجمین جشنواره ملی فیلم دانشجویی از برپایی کارگاه‌هایی قبل و همزمان با برگزاری جشنواره خبر داد و یادآور شد: ایجاد فضای فرهنگی فعال و بانشاط برای نسل دانشجو امری مؤثر خواهد بود و با توجه به تولیت دانشکده صداوسیما امیدواریم دیگر دانشگاه‌های کشور نیز حضور فعالی داشته باشند.

تمدید فرصت ارسال آثار تا 15 مهر

اربابی از تلاش برای اکران فیلم‌های برگزیده بخش بین‌الملل در فضاهای دانشجویی آن کشورها خبر داد و گفت: عراق، لبنان و تونس سه کشور اصلی شرکت‌کننده در جشنواره هستند. همچنین ما با توجه به کمرنگ شدن ارتباط دانشجویان با دانشگاه در فصل تابستان به منظور ایجاد فرصت بیشتر، زمان شرکت در مسابقه را تا 15 مهر ماه تمدید کرده‌ایم.

وی به تنوع بخش‌‌های جشنواره و حضور داوران متفاوت در آن اشاره واظهار کرد: هیئت انتخاب و داوری به شکلی انتخاب می‌شوند که به مسائل مختلف حرفه‌ای و مضمونی در رابطه با آثار دانشجویان مسلط باشند و همچنین ستاد خبری ویژه‌ای نیز از شنبه راه‌اندازی خواهد شد.

دبیر پنجمین جشنواره ملی فیلم دانشجویی در پایان از شرکت 510 اثر و 80 اثر بین المللی تا به حال در جشنواره خبر داد و اعلام کرد در قالب موضوع بیداری اسلامی به شخصیت حضرت رسول (ص) و توهین اخیر به ایشان نیز می‌توان پرداخت. پنجمین جشنواره ملی فیلم دانشجویی هفتم تا دهم آبان ماه در تهران برگزار می‌شود.