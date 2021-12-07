به گزارش خبرنگار مهر، پیمان جبلی رییس رسانه ملی بعدازظهر امروز دوشنبه ۱۶ آذرماه به مناسبت روز دانشجو با حضور در دانشگاه صداوسیما با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دیدار کرد.

این مراسم با قرائت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسلامی آغاز شد و در ادامه نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به صورت قرعه کشی انتخاب می‌شدند تا در پنج دقیقه در مقابل رییس صداوسیما سخن بگویند.

ترویج سبک زندگی غربی در صداوسیما

لیلا زمانی نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان کشور در سخنانی گفت: شبکه‌های مختلف تلویزیونی محتوایی را ارایه می‌دهند که ضدفرهنگی است ترویج سبک زندگی غربی، ترویج کالای خارجی از این نمونه است.

وی ادامه داد: آنچه در سال‌های گذشته دیدیم نابرابری و ناعدالتی هم به تشکل و هم مردم است و نتیجه آن حضور افرادی است که هم خدا هم خرما و هم کدخدا را می‌خواهند.

این دانشجو در ادامه تصریح کرد: این سازمان باید فراجناحی عمل کند و روابط عمومی اشخاص نباشد، مرجع اصلی در جنگ روایات باشد و ارتباط مخدوش مردم به رسانه را بازسازی کند.

وی همچنین با انتقاد به شیوه پرداختن به زن و خانواده عنوان کرد: نوعی دوگانگی در بازنمایی تصویر زن است که یا باید خانواده را انتخاب کند یا حضور اجتماعی را.

این دانشجو با اشاره به اهمیت نقش تربیتی فیلم و سریال‌ها برای کودکان یادآور شد: بسیاری از فیلم‌ها و انیمیشن‌هایی که از سیما پخش می‌شود پوچی و بی هدفی را در بردارد.

تغییر یک مجری «تحول» است؟

کشتکار نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه صداوسیما نیز عنوان کرد: صداوسیما جزو صنایع خلاق است که مهمترین عنصر آن نیروی آن است و دانشگاه صداوسیما مهمترین بخش برای تربیت این نیروهاست.

وی گفت: در دانشگاه معضلاتی داریم از مسایل تحصیلی دانشجویان، روند استخدامی و ورودشان به دانشگاه از جمله اینهاست.

این دانشجو اظهار کرد: تصویری از صداوسیمای مطلوب جمهوری اسلامی وجود ندارد، نسبت سازمان با ارگان‌ها چگونه است؟ تعارض منافع چطور تعریف می‌شود؟ در چنین فضایی تغییر یک مجری تلویزیون یک اقدام تحولی می‌شود. باید صورت بندی درستی از مسایل سازمان داشته باشیم. مسائل رسانه ملی باید دقیق دیده شود و روند فعلی نیاز به اصلاحات دارد.

مدیریت شبکه‌ها تکراری شده است

صابر خوش کلام نماینده دانشگاه آزاد اسلامی نیز در سخنانی با انتقاد به بخش آگهی بازرگانی در صداوسیما عنوان کرد: تبلیغی که ارزش دیدن ندارد می‌بینیم که چقدر روی آن مانور داده شود و گویی درآمدی هم ندارد چون اتفاقی نمی‌افتد. مدیریت شبکه‌ها تکراری شده است و ما محتوای درست برای مخاطب نداریم.

سخنان دانشجویان را تقطیع نکنید

راستی نماینده بسیج دانشجویی کشور نیز عنوان کرد: در دوره گذشته علی‌رغم درخواست‌های مختلف دیداری با رییس صداوسیما برگزار شد اما با طعم تلخ تقطیع سخنان دانشجویان در رسانه ملی پخش شد که امیدواریم تکرار نشود.

وی با این پرسش که جبلی کدام صداوسیما را تحویل گرفته است پاسخ داد: سازمانی که برای کارگردانان فحاش به امام خمینی بودجه داشت، برای ساخت ۶۰۰ سریال در پنج سال گذشته بودجه داشت برای فیلم فارسی نویسان در قبل انقلاب بودجه داشت اما برای ساخت سریال درباره قهرمانان ملی بودجه نداشت!

وی اضافه کرد: بزرگترین ضعف سازمان خلا نظری و تئوریک است. فیلم و سریال از مغفول ترین و مهمترین نقاط تحولی است و مهمترین اتفاق خارج شدن این حوزه از دست ضدانقلاب است.

راستی تصریح کرد: معاونت خبر باید به جای گزینش خبر بر تحلیل تمرکز کند. در حوزه بازرگانی هم اصل نقدها به این حوزه تبلیغ کالای بی کیفیت و استفاده ابزاری از آنان است که فقط مدیران سرمایه سالار و سرمایه زده می‌توانند با اینها مشکلی نداشته باشند. آمارها حکایت از محبوبیت بیشتر صداوسیما دارد و این اهمیت جایگاهی است که در آن هستید صداوسیما باید تلاش کند به همگرایی در راستای رسانه اسلامی برسد.

وی یادآور شد: چرا یک نویسنده معلوم الحال بعد از چند کار ضعیف باز هم مورد رجوع است.

وی همچنین گفت: اینکه یک شبکه قرآنی باشد که باقی شبکه‌ها از محتوای قرآنی خالی شود یا شبکه نخبگانی تاسیس شود که باقی شبکه‌ها از این محتوا عاری شوند مطلوبیت ندارد.

پرچمدار احیای «امید» باشید

حسین قنواتی نماینده انجمن اسلامی دانشجویان مستقل کشور نفر بعدی بود که در سخنانی عنوان کرد: تجربه‌ای با رییس قبل داشتیم که صحبت‌های ما گزینشی پخش شد و امیدواریم این بار اینگونه نباشد.

وی از وعده‌های محقق نشده و ضربه زدن به امید مردم سخن گفت و تصریح کرد: رسانه ملی باید برای احیای نهال امید پرچمدار باشد.

این دانشجو از پرداخت بیست و سی وار به مسایل با عبارت‌هایی نظیر «و اما واقعیت ماجرا» انتقاد کرد.

وی در بیانیه خود یادآور شد: لازمه پرهیز از محافظه کاری این است که رسانه ملی خبر اتفاقات را قبل از اینکه مردم در شبکه‌های اجتماعی تحلیل کنند پخش کند. منظور این است که صداوسیما منتظر دستور دستگاه‌های امنیتی نباشد.

این فعال دانشجویی با تقدیر از حضور صداوسیما در شهرکرد و اصفهان عنوان کرد: این پرسش وجود دارد که صداوسیما جز بردن دوربین به میان مردم چه ایده دیگری دارد؟ چند کارشناس به مسأله آب در اصفهان پرداخته‌اند؟

وی با ذکر نمونه‌ای از سالی که اقتصاد مقاومتی شعار آن بود به نقش صداوسیما در تحقق شعار آن سال اشاره و انتقاد کرد که بخش قابل توجهی از رسانه ملی به ترویج مصرف گرایی و شرکت‌های مختلف در آن سال تعلق گرفته بود.

قنواتی در ادامه با اشاره به برخی موانع سازمان عنوان کرد: بی‌دقتی در انتصابات در صداوسیما و نبود ساختار مشخص در جذب پدیده‌ای بوجود می‌آورد که افراد سازمان به ضد سازمان بدل می‌شود. در کنار رویکرد جوان گرایی باید به تخصص افراد توجه داشت. صداوسیما با برخوردهای چکشی باعث کوچ تهیه‌کنندگان و برنامه سازان به شبکه خانگی شد.

وی در ادامه به کارگردانانی با پروژه‌های شکست خورده که همچنان مورد رجوع سازمان است و تقلید از برنامه‌های خارجی اشاره و از تولیدات طنز سخیف در شبکه‌ها انتقاد کرد.

حذف نقد، تهدید جمهوری است

ترابیان نماینده اتحادیه دفتر تحکیم وحدت نیز دیگر دانشجویی بود که پشت تریبون قرار گرفت و با بیان اینکه نسبت به تمامی نهادهای اجرایی می‌تواند نقد وجود داشته باشد گفت: حذف این نقدها تهدید جمهوری است. مسئولان به جای پاک کردن صورت مسأله به مردم تریبون دهند و با اسم مصلحت اندیشی جلوی نقدها را نگیرند.

وی تصریح کرد: رسانه امیدبخش نیازمند اعتمادسازی متقابل است.

ترابیان درباره ساختار امیدبخشی در تلویزیون در فضای فعلی گفت: ساختار برنامه‌های امیدبخش محدود به برنامه‌های طنز است.

وی با اشاره به سانسور در تلویزیون نسبت به اخبار عملکرد این رسانه را به کبکی که سرش را در برف فرو می‌کند تشبیه کرد که از بحران‌های مردمی با خاطری آسوده می‌گذرد.

صداوسیما آینه تمام‌نمای شکاف اجتماعی است

کوثر قاسمی نماینده جنبش عدالت‌خواه دانشجویی نیز نفر بعدی بود که عنوان کرد: صداوسیما به عنوان یک رسانه غیر ملی آیینه تمام نمای شکاف اجتماعی است.

وی افزود: این رسانه جدا شده از مردم، برای ترمیم خود روی خط جمهوریت قرار بگیرد، جمهوری‌ای که از شکل مردم باشد. مردم برای ما همه مردم هستند نه گروه و گرایش خاص و رای ندهندگان نیز برای ما مردم محسوب می‌شوند.

وی درباره واکنش به جریان‌های افراطی هم خطاب به جبلی گفت: حضور شما در صداوسیما نه بزرگ رهبری به این جریانات است.

وی ادامه داد: مسأله ما صرفاً پخش نکردن اعتراضات نیست چون آنچه مهم است پیگیری مطالبات مردم است.

این فعال دانشجویی درباره شفافیت در صداوسیما نیز عنوان کرد: تاریکخانه سازمان بخش بازرگانی است پرداخت‌های نجومی به برخی برنامه‌ها و مجریان باید شفاف شود و آنتن فروشی رسانه ملی به برخی مجریان خود از دلایل وضع موجود است. پاشنه آشیل سازمان نبود برنامه‌های مثل نود در حوزه سیاسی و اجتماعی است.

دانشگاه صداوسیما به نقدهای تصنعی رو آورده است

محمدرضا شیری نماینده جامعه رسانه‌ای اسلامی دانشگاه صداوسیما نیز گفت: مرجعیت بخشی به دانشگاه صداوسیما از جمله محورهای مورد نظر ماست که درخواست داریم دانشگاه به محلی برای کرسی و نقد صداوسیما تبدیل شود. دانشگاه صداوسیما به دلیل فشارهای مدیریتی از بیرون به نقدهای تصنعی رو آورده است.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر معاونت سیاسی مطلوب نبوده است. تولید آثار فاخر ملی جای خود را به تولیدات سطحی داده است.

این دانشجو با درخواست سامانه‌ای برای شفاف شدن پروسه تولیدات و هزینه‌ها گفت: این حق مردم است که بدانند برای ساخت آثار چه مقدار از جیب آنها هزینه شده است. حلقه بسته مدیران و تهیه کنندگان نیز بشکند. سامانه‌های هم داریم که جزیره‌ای عمل می‌کنند و بیشتر موجب بروکراسی است.

وی با انتقاد از حضور ساترا و بوجود آمدن تعارض منافع در نظارت بر وی او دی‌ها گفت: پیشنهاد ما این است که ساترا و صوت و تنظیم فراگیر از صداوسیما خارج شده و به بالاتر برسد.

مرتضی محمودی نماینده نشریات دانشجویی نیز نسبت به حضور مدیران میانی که در اتمسفر مسموم رشد کرده‌اند و سخت تغییر پیدا می‌کنند هشدار داد.

جبلی: مردم در نظام اسلامی از حکومت قابل تفکیک نیستند

در ادامه مراسم پیمان جبلی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: خیلی از نکاتی را که من خواستم بگویم دوستان گفتند. توصیف رسانه ملی را به درستی گفتند که در چه جایگاهی قرار دارد و معنایش چیست. به نظرم بهترین توصیف را حضرت آقا فرمودند که صداوسیما را در چهار جایگاه آسایشگاه، دانشگاه، آوردگاه مبارزه با امواج تحریف و… توصیف کردند. رسانه ملی تریبون نظام برآمده از انقلاب اسلامی است که بر دو پایه جمهوریت و اسلامیت است.

وی اضافه کرد: دوره تحولی را بازگشت به جمهور و مردم می‌دانیم. مردم در نظام اسلامی از حکومت قابل تفکیک نیستند مردم در صدر اسلام هم قابل تفکیک از حکومت نبودند. هیچ ابا و ترس و واهمه نداریم که رسانه را تریبون نظام برآمده از انقلابی که با مردم است بدانیم. ما روابط عمومی نیستیم جایگاه صداوسیما روابط عمومی نیست و همه باید باور کنند. اما صداوسیما با افتخار تریبون نظام اسلامی است.

رئیس رسانه ملی اضافه کرد: صداوسیما تریبون کدام مردم است؟ همه مردم. یعنی کسانی که به آقای رییسی رای دادند؟ یعنی کسانی که نقد دارند؟ یعنی آن مردمی که روز تشییع سردار سلیمانی خیابان‌های ایران را پر کردند. شما همه جزو آن‌ها بودید برخی برای اولین بار بعد از انقلاب به کف خیابان آمدند. به همه چیز نقد داشتند اما به سردار سلیمانی افتخار کردند و اشک ریختند. ما وامدار آن‌ها هستیم حتی اگر به ما نقد داشته باشند. امانت مردم دست ماست وقتی از کسی امانتی می‌گیرید باید به او برگردانید و ضامن آن هستید.

وی افزود: رهبر انقلاب یک عبارت را دائم تکرار می‌کنند؛ «قرارگاه». فرمودند صداوسیما قرارگاه خط مقدم جنگ نرم است. چرا قرارگاه؟ چون نهادها نماد اقتدار کشور هستند. ما از ابتدای انقلاب به اقتدار امنیتی خود افتخار کرده‌ایم.

جبلی ادامه داد: آیا دستگاه‌های فرهنگی می‌توانند به عنوان نماد اقتدار فرض شان کرد؟ اصلاً. تشبیه نهادهای فرهنگی به این معنی است که در نهاد نظامی کار با یک راهبری مشترک و قاطع انجام می‌شود. در تمام جلساتی که داشتیم یک جمله گفتم، اینکه شما در ۱۶ آذر حرف زدید و حالا بروید دو تا سال دیگر اینگونه نیست. شما تک‌تکتان مسئولیت شرعی دارید. خدا را شکر می‌کنیم که مطالبه دانشجویی بعد از چند وقت که منحرف شده بود به مسیر خود بازگشته است. دست کمک را به سمت شما دراز می‌کنم و اینگونه نیست سال دیگر بگویید چه شد؟ شما هم مسئول هستید. خود را جای رییس صداوسیما ببینید.

وی افزود: مسایل را در حوزه تبلیغات، فیلم و سریال و همه مسایل تشریح می‌کنیم. ببینیم قبلی‌ها چه کردند که نشد. مسئولان قبلی با همه زحماتی که کشیدند و اگر مورد اعتماد رهبر نبودند منصوب نمی‌شدند، اما نتوانستند و توفیقات لازم را نداشتند و باید اینها را آسیب شناسی کنیم.

جبلی با اشاره به مثالی گفت: زلزله هرمزگان اتفاق افتاد و رادیو استان ۲۴ ساعته اطلاع رسانی می‌کرد. در شبکه خبر هم اطلاع رسانی می‌شد یکی از مسئولان گفت چرا اینقدر شلوغش کردید؟ گفتم سال پیش در شب یلدا یک زلزله شد و هیچ اتفاقی نیفتاد اما کلی اطلاع رسانی شد، چرا آن شهروند در یک استان دیگر نباید حق خود را بگیرد؟

وی به پوشش اخبار اصفهان اشاره و بیان کرد: در تمام مدت زمانی که کشاورزان زخم خورده و حق به جانب که حق به جانبشان بود و بسیاری از قشر متدین و پدر شهید بودند، به خاطر بی تدبیری مسئولان در طول سال‌های متمادی زندگیشان متلاشی شده است و هیچی ندارند، اخبار را پوشش دادیم. فرد یزدی آب ندارد، چهارمحالی و خوزستانی هم همینطور. ما اینها را پوشش دادیم و رسید به جمعیتی که نادیده گرفتنش سر بردن در برف بود. وظیفه ما بود. حقشان و مطالبه‌شان بود. ما این را گفتیم همانطور که در ماجرای بنزین صاف و صادق به مردم گفتیم که حمله سایبری است ما تصمیم گرفتیم با مردم صادق باشیم.

وی با طرح پرسشی گفت: چرا اجازه بدهیم به رسانه‌های دشمن؟ ما این اجازه را ندادیم که آن‌ها بگویند چون قرار است بنزین گران شود این اتفاق رخ داد. یا چون دارند نفت را به سوریه و لبنان صادر می‌کنند این کار را می‌کنند! حق با این مردم است و ما هم از این پس همه اینها را انجام می‌دهیم. اینها مردمی هستند که کارد به استخوانشان رسیده اما دم برنیاوردند.

جبلی ادامه داد: ما زمانی در جنگ بردیم که به مردم میدان دادیم. حضور مردمی است که ما را نجات داده است. صداوسیما را هم باید مردمی اداره کرد. دو روز دیگر شما مدیران تولید محتوا و رییس صداوسیما می‌شوید.

وی درباره تبلیغات هم عنوان کرد: ما صداوسیمایی با حدود ۳۰ هزار کارمند و ۱۲ هزار بازنشسته داریم. حدود ۵۰ هزار نفری که همه‌شان حق دارند. ما تولیداتی داریم که نیاز به منابع دارد و منابع ما در حال حاضر کافی نیست. ما همین الان هم از استقلال مالی عقب افتاده‌ایم و شما هم باید کمک کنید ما برایش راهکار داریم و به دنبال درآمدزایی سالم غیر از آنتن فروشی هستیم. من هم قبول دارم در بیشتر موارد آگهی بازرگانی ضد فرهنگی هم بوده است. ضمن اینکه بخشی از اینها به اقتصاد ملی کمک می‌کند.

جبلی درباره مرجعیت رسانه‌ای گفت: ممکن است اشتباهاتی هم داشته باشیم. من به جاهایی هم که ما را احضار کردند گفتم دل ما را خالی نکنید. البته در آن جلسات به ما نگفتند کار بدی کردید گفتند کار خوبی بود اما… و از شما می‌خواهم سال دیگر در حل این «اما» ها کمک کنید. ما در مرجعیت خبری و افزایش اعتماد مردم قطعاً چالش داریم با این حال تا وقتی رسانه ملی اعتماد مردم را جلب نکند نمی‌تواند هدایت فرهنگی داشته باشد.

وی در پاسخ به نقدی درباره استقلال از نهادهای امنیتی عنوان کرد: نظام حاکمیت و مردمی دارد که اگر با هم نبودند فروپاشیده بود. اصطلاح مسئولان و دولتمردان نباید منفی باشد بلکه خدمتگزار هستند. گاهی فشارها یک مسئول را تا مرز سکته می‌برد. قشر استثنایی را تعمیم ندهید. آنها که حقوق مردم را رعایت نمی‌کنند باید مفتضح کرد ما هم ملاحظه نداریم. اما دستگاه امنیتی، امنیت کشور را برقرار می‌کند و او هم ملاحظات خود را دارد. بنابراین هویت مستقل از نهادهای امنیتی تعبیر دقیقی نیست. اما در نهایت ما صدای حاکمیت و مردم هستیم. اگر ما تریبون مردم شویم کار نهادهای امنیتی هم راحت خواهد شد.

جبلی در بخش دیگر درباره تعلیق ۱۵ سریال گفت: واقعاً ۱۵ سریال نبود. کمتر بود. آنچه را که به نظر می‌رسد با دغدغه‌ها تعارض دارد در مسیر اصلاح بیندازیم. وقتی سریالی ضد فرهنگی است با همه هزینه‌های که کرده‌ایم اما نباید پخشش کنیم. هدف ما این است که رسانه ملی فرماندهی کند. نه اینکه از بیرون اثری به رسانه ملی تزریق شود. صداوسیما در دهه‌های گذشته روی صندلی خود ننشسته بود بلکه فرد یا جریان دیگری نشسته بود.

وی درباره اینکه برنامه‌اش چه خواهد بود گفت: برنامه محوری ما اعمال وحدت فرماندهی و تقویت مرجعیت رسانه‌ای است که با پرداخت واقعی به موقع و منصفانه شروع کرده‌ایم. من هم قبول دارم هنوز آنطور که باید و باشد نیست.

جبلی درباره تاخیر در انتصاب‌ها اظهار کرد: ما دنبال تحول هستیم. من ایمیلی برای تحولات ارایه کردم و هر روز نتایج آن را به من می‌دهند. تحول از تغییر بهتر است.

وی درباره استقلال سیاسی سازمان صداوسیما هم گفت: به این معنی که رسانه ملی وامدار هیچ جریانی نباشد درست است، حضرت علی (ع) دست برادرشان را هم داغ می‌گذاشتند اگر خلاف حق را می‌خواست. دوستان ما عزیز هستند اما نظام برای ما مهمتر است.

جبلی درباره فضای سلبریتی محور تلویزیون هم عنوان کرد: بازیکن‌های حرفه‌ای در رسانه داریم اما جایگاه آنها را درست تشخیص نداده‌ایم که باید در دفاع باشد یا جای دیگر. بازیکن هم باید بداند که باید در خدمت راهبرد باشد و اگر نه تعویض می‌شود. در مواردی تاکتیک و راهبرد نداشتیم که از سرمایه‌های انسانی خود استفاده کنیم نداشتیم. شما چهره هستید سلبریتی هستید اما باید به راهبرد و تاکتیک وفادار باشید، آقای سرمربی هم باید قدر ظرفیت‌ها را بداند. تلاش می‌کنیم راهبرد ما مشخص باشد و درهای رسانه ملی هم به همه چهره‌هایی که در خدمت راهبردها باشند باز است. مدیران را هم به گونه‌ای تربیت می‌کنیم که قدر سرمایه‌ها را بدانند.

وی درباره ورود ساترا به شبکه خانگی و تعارض آن با کارکرد صداوسیما گفت: در جمهوری اسلامی ایران و در قانون اساسی یک صداوسیما داریم یا دو صداوسیما؟ کار ویژه تلویزیون در همه جای دنیا چیست؟ فیلمسازی است یا سریال‌سازی؟ کار سریال‌سازی در همه جای دنیا کار تلویزیون است. بر این اساس هر کار نمایشی در خارج از صداوسیما حتماً باید تحت حاکمیت صداوسیما باشد. ما تلاش می‌کنیم که با نیروها و مجموعه‌هایی که خارج از صداوسیما اقدام به تولید می‌کنند جلساتی داشته باشیم و خود را رقیب مجموعه نمایشی که در خارج از صداوسیمای نمی‌دانیم.

رئیس صداوسیما درباره لزوم شفاف‌سازی نیز گفت: اخیراً برخی نمایندگان گفتند نسبت به صندوق بازنشستگی ابهام داریم، گفتم شفافش کنیم. تعجب کردند که تحقیق و تفحص می‌شود و من گفتم هیچ اشکالی ندارد. اینها تعارف نیست هر کسی هر نکته‌ای دارد شفافش می‌کنیم. من از برخی بی‌اخلاقی‌ها خبردار شدم و نسبت‌های ناروایی داده شد. هر جای سازمان ایراد دارد ما برطرف می‌کنیم و شفافیت هم این است که هر جا قانون ما را ملزم کند ما هم آن ابهام را رفع کنیم. بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در خود صداوسیما دفتر دارند و اگر کم کاری‌ای شده است من اطلاعی ندارم اما هر آنچه را که براساس قانون موظف باشیم اعلام می‌کنیم.

جبلی درباره پخش آگهی‌های بازرگانی نیز گفت: صداوسیمای دولتی نباید اصلاً آگهی پخش کند. در دوره قبل که من معاون خبر بودم خبری را پخش کردم که نقد کردند. درست است که دولت به صداوسیما کمک می‌کند اما این مانع نقد نیست اما باید به شرایطی برسیم که همین کمک را هم نگیریم.