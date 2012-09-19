هشت سال دفاع مقدس نقطه عطف بیداری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه عاشورابا صدور این بیانیه به مناسبت هفته دفاع مقدس حماسه، مقاومت را منشا اصلی بیداری اسلامی در منطقه و جهان معرفی کرد.

سپاه عاشورا در این بیانیه می افزاید:31 شهریور ماه یادآور روزی است که بغض و کینه استکبار جهانی نسبت به انقلاب نوپای اسلامی ترکید و بعد از شکست سهمگینی که در مواجهه با انقلاب متحمل شد، درصدد جلوگیری از رشد و صدور معنوی انقلاب اسلامی ایران برآمد.

سپاه عاشورا در ادامه بیانیه آورده است: دشمنان چون در محاسبات خود از اقتدار معنوی انقلاب اسلامی غفلت ورزیده بودند در نتیجه به رغم پشتیبانی های تسلیحاتی که از رژیم بعثی کردند باز نتوانستند به اهداف شوم خود نائل شوند.

در این بیانیه تاکید شده است: امروز به برکت خون سرخ هزاران شهید گلگون کفن دوران دفاع مقدس نسیم بیداری در سراسر جهان به وزش درآمده و می رود که در قالب طوفانی سهمگین، کاخ ستمگران تاریخ را با تزلزل مواجه سازد.