ادعای وبگاه آکسیوس درباره انتقال نفت از تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، باراک راوید خبرنگار وبگاه آکسیوس امروز شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس مدعی شد: حدود ۴۰ نفتکش جمعه شب از طریق کانال عمیق جنوبی وارد و خارج از تنگه هرمز شدند!

خبرنگار وبگاه آکسیوس ادعا کرد: ۳ مقام آمریکایی به من گفتند که حدود ۱۶ میلیون بشکه نفت جمعه شب از طریق کانال جنوبی از تنگه خارج شد!

ادعای خبرنگار این وبگاه در حالی مرح شده است که مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس اخیرا اعلام کرد: تردد کشتی‌ها از مبدأ و به مقصد خلیج فارس به چهار درصد سطح پیش از درگیری کاهش یافته است.

بر اساس گزارش این نهاد انگلیسی، مسیر جنوبی تنگه هرمز که از عمان می گذرد، پرخطرترین گذرگاه است و از ابتدای سال جاری تا ۶ اوت، ۷۴ حادثه گزارش شده است.

مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس اذعان کرد که کشتی‌ها به دلیل حملات و نگرانی‌های امنیتی مستمر، بیش از پیش به مسیر شمالی در تنگه هرمز روی می‌آورند.

از سوی دیگر طبق تازه ترین داده های شرکت کپلر (Kpler) که در زمینه ردیابی حرکت کشتی ها فعالیت می کند، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا کرده است.

طبق این داده‌ها، طی روز پنج شنبه گذشته تنها ۷ شناور از تنگه هرمز عبور کرده اند.

نشریه پولیتیکو آمریکا نیز پیشتر در گزارشی نوشته بود که دولت ترامپ مدعی است که تنگه هرمز برای تجارت باز است و عبور و مرور نفتکش‌ها در جریان است، اما ردیاب‌های بازار تصویر چندان خوش‌ بینانه‌ای در این خصوص ندارند.