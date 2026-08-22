قاضی آمریکایی دستور ممنوعیت ویزای ترامپ را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک قاضی فدرال آمریکا ممنوعیت دولتی ویزا برای اتباع ۷۵ کشور را لغو کرد و ضربه‌ای به سرکوب مهاجرتی دونالد ترامپ وارد کرد.

در حکمی که روز جمعه در ناحیه جنوبی نیویورک صادر شد، قاضی ژانت وارگاس این سیاست را مغایر قانون خواند و گفت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در صدور آن از اختیارات قانونی خود فراتر رفته است.

این سیاست که از ژانویه به اجرا درآمد، روند صدور ویزای مهاجرت برای اتباع ۷۵ کشور از جمله افغانستان، برزیل، مصر، ایران، عراق، نیجریه، سومالی، تایلند و یمن را به حالت تعلیق درآورد.

در آن زمان، وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شده بود که این تصمیم برای اطمینان از اینکه مهاجران از کشورهای پرخطر به طور غیرقانونی از خدمات رفاهی در ایالات متحده استفاده نکنند یا به یک بار هزینه عمومی تبدیل نشوند، گرفته شده است.

اما وارگاس حکم داد که به ماموران کنسولی به اشتباه دستور داده شده است که ویزای مهاجرت را صرفاً بر اساس کشور مبدا متقاضی رد کنند.

حکم روز جمعه هرگونه رد ویزا را صرفاً بر اساس این سیاست لغو می‌کند. دولت آمریکا می‌تواند به این حکم اعتراض کند.

ترامپ با وعده اخراج میلیون‌ها مهاجر بدون مدرک برای کاخ سفید مبارزه انتخاباتی کرد و از زمان بازگشت به کاخ سفید اقداماتی را با هدف تسریع اخراج‌ها و کاهش عبور از مرزها انجام داده است.