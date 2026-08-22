نویدکیا: بازی فوق العاده مهم و حساسی با استقلالِ «باکیفیت» داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا عصر امروز شنبه و یک روز قبل از دیدار حساس تیمش برابر استقلال تهران با تاکید بر اهمیت این دیدار گفت: بازی فوق العاده مهم و سختی خواهد بود. استقلال در دو بازی گذشته امتیاز کامل را گرفته و بازیکنان و کادر فنی باکیفیتی در اختیار دارد.

وی ادامه داد: هر چند ما با این که باکیفیت بازی کردیم اما برابر تراکتور شکست خوردیم. امیدوارم فردا این بازی دو تیم که همیشه جذاب و حساسی بوده بازهم اینگونه باشه و هم بتوانیم بازی زیبایی را به نمایش بگذاریم و همه بتوانیم سه امتیاز را بگیریم تا شرایط مان بهتر شود.