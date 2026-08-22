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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

هفته سوم لیگ بیست‌وششم؛

نویدکیا: بازی فوق العاده مهم و حساسی با استقلالِ «باکیفیت» داریم

نویدکیا: بازی فوق العاده مهم و حساسی با استقلالِ «باکیفیت» داریم

سرمربی تیم فوتبال سپاهان از دیدار هفته سوم تیمش برابر استقلال تهران به عنوان یک بازی فوق العاده مهم اما سخت یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا عصر امروز شنبه و یک روز قبل از دیدار حساس تیمش برابر استقلال تهران با تاکید بر اهمیت این دیدار گفت: بازی فوق العاده مهم و سختی خواهد بود. استقلال در دو بازی گذشته امتیاز کامل را گرفته و بازیکنان و کادر فنی باکیفیتی در اختیار دارد.

وی ادامه داد: هر چند ما با این که باکیفیت بازی کردیم اما برابر تراکتور شکست خوردیم. امیدوارم فردا این بازی دو تیم که همیشه جذاب و حساسی بوده بازهم اینگونه باشه و هم بتوانیم بازی زیبایی را به نمایش بگذاریم و همه بتوانیم سه امتیاز را بگیریم تا شرایط مان بهتر شود.

کد مطلب 6924130

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