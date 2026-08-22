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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۶

ثبت سفارش واردات گوشت گرم و منجمد از فردا آغاز می‌شود

ثبت سفارش واردات گوشت گرم و منجمد از فردا آغاز می‌شود

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش گوشت گرم و منجمد از فردا یکم شهریور ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سالانه ایران حدود ۹۰۰ هزار تن تولید گوشت قرمز دارد و بر اساس نیاز بازار باید ۱۰۰ هزار تن از طریق واردات تامین شود.

به استناد مصوبه ستاد تنظیم بازار موضوع تسهیل سازی فرایند ثبت سفارش واردات کالاهای کشاورزی، ثبت سفارش واردات انواع گوشت گرم و منجمد (گاو گوساله و گوسفند)

بدون لحاظ سقف و سابقه بازرگان از فردا اول شهریورماه ۱۴۰۵ امکان پذیر است.

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، متقاضیان واردات کالاهای مذکور می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه جامع تجارت درخواست خود را ثبت و پیگیری کنند.

کد مطلب 6923418
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • محمدرضا اسفندیاری کوهی قصاب استان فارس شیراز IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      7 5
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      درود فراوان گوشت وارد بشه خیلی خیلی بهتره برای اینکه مردم بتوانند گوشت تهیه کنن و شرمنده خانواده‌ها شون نشن
      • شهربانو امیدی IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
        1 0
        گوشت خیلی گرون شد ولی کسی پول نداره گوشت بخره گوشت رفته ۹۰۰ هزار تومان
    • ایرانی IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      3 0
      پاسخ
      واردات گوشت متاسفانه کوچکترین تاثیری بر قیمت گوشت ندارد وفقط زمینه سو استفاده واسطه ها وبرخی قصابان را فراهم میکند بزرگترین عاملین گرانی گوشت واسطه وقصابها هستند
    • ایثارگر IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
      6 0
      پاسخ
      چرا تا به امروز نیم کیلو از این گوشت‌های وارداتی بدست ما نمیرسه چه کسی در کشور پاسخگو هست
    • حسن خان سرپیری IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
      1 0
      پاسخ
      ماکه ارادتمندیم وشبها وظیفه خود می‌دانیم در میدان باشیم ودرمیدان بمانیم ولی لااقل نگذارید قیمتها روزانه افزایش پیدا کنید عاجزانه ،ملتمسانه عرض میکنم
    • IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
      1 0
      پاسخ
      برای ثبات اقتصادی لازم است ثبت سفارش توسط خودوزارت انجام شودودست مافیاورانتخورهاقطع شود درصورت لازم احیای وزارت بازرگانی
    • رویا IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      0 0
      پاسخ
      اخی الهی ما چقدر نگران ثبت سفارش گوشت گرم و سرد و منبسط و منجمد بودیم ممنون از اطلاع رسانی تون بااین تورم چطور روتون میشه اسم گوشت میارین
    • اسماعیل IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      2 1
      پاسخ
      خودتان از این گوشتهای وارداتی می خورید؟

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