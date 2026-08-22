به گزارش خبرنگار مهر، سالانه ایران حدود ۹۰۰ هزار تن تولید گوشت قرمز دارد و بر اساس نیاز بازار باید ۱۰۰ هزار تن از طریق واردات تامین شود.

به استناد مصوبه ستاد تنظیم بازار موضوع تسهیل سازی فرایند ثبت سفارش واردات کالاهای کشاورزی، ثبت سفارش واردات انواع گوشت گرم و منجمد (گاو گوساله و گوسفند)

بدون لحاظ سقف و سابقه بازرگان از فردا اول شهریورماه ۱۴۰۵ امکان پذیر است.

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، متقاضیان واردات کالاهای مذکور می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه جامع تجارت درخواست خود را ثبت و پیگیری کنند.