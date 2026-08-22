به گزارش خبرنگار مهر، آیین بهره‌برداری از دستگاه سی‌تی‌اسکن ۳۲ اسلایس بیمارستان باقرالعلوم اهر عصر شنبه برگزار شد و این دستگاه به منظور تقویت خدمات تشخیصی و درمانی در اختیار این بیمارستان قرار گرفت.

امام جمعه اهر در این آیین با اشاره به اهمیت تأمین و راه‌اندازی دستگاه سی‌تی‌اسکن در بیمارستان باقرالعلوم اظهار کرد: بهره‌برداری از این دستگاه نقش مهمی در ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی و دسترسی بهتر مردم شهرستان و منطقه به امکانات پزشکی دارد.

حجت‌الاسلام جلیل جلیلی افزود: در کنار تأمین تجهیزات پزشکی، نگهداری اصولی، بهره‌برداری صحیح و مراقبت فنی از دستگاه نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا این تجهیزات بتواند در بلندمدت خدمات مطلوبی به بیماران ارائه کند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به طولانی شدن روند تأمین دستگاه سی‌تی‌اسکن بیمارستان اهر گفت: برای پیگیری تأمین این دستگاه، دست‌کم سه بار به وزارتخانه مراجعه و موضوع را از مسیرهای مختلف دنبال کرده‌ام.

بیت‌الله عبداللهی ادامه داد: افزایش قابل توجه قیمت دستگاه‌های سی‌تی‌اسکن یکی از عوامل طولانی شدن روند تأمین و خرید این دستگاه بود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده این مطالبه مهم مردم منطقه به نتیجه رسید.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه تجهیزات پزشکی در شهرستان اهر خاطرنشان کرد: تجهیز بیمارستان‌ها به امکانات تشخیصی مناسب، علاوه بر کاهش هزینه‌های درمانی مردم، روند تشخیص بیماری‌ها را تسریع کرده و نیاز به اعزام بیماران به مراکز درمانی خارج از شهرستان را کاهش می‌دهد.

فرماندار اهر نیز در این مراسم با تبریک آغاز هفته دولت اظهار کرد: بهره‌برداری از دستگاه سی‌تی‌اسکن بیمارستان باقرالعلوم یکی از اقدامات مهم و اثرگذار در حوزه بهداشت و درمان شهرستان است.

علیرضا خاکپور افزود: با وجود مشکلات و شرایط دشوار موجود، تلاش می‌شود با تکمیل طرح‌ها و تأمین تجهیزات مورد نیاز، زمینه ارائه خدمات شایسته‌تر به مردم فراهم شود.

وی بر ضرورت صیانت از تجهیزات پزشکی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد و گفت: دستگاه سی‌تی‌اسکن ۳۲ اسلایس می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای تشخیصی مردم شهرستان و منطقه را پوشش داده و به ارتقای کیفیت خدمات بیمارستان باقرالعلوم کمک کند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان اهر نیز تأمین و راه‌اندازی این دستگاه را گامی مهم در تقویت زیرساخت‌های درمانی شهرستان دانست و از پیگیری‌های انجام‌شده برای تحقق این مطالبه قدردانی کرد.

حسن نیک‌آذر افزود: با بهره‌برداری از دستگاه سی‌تی‌اسکن ۳۲ اسلایس، بسیاری از بیماران برای دریافت خدمات تشخیصی مورد نیاز خود دیگر ناچار به مراجعه به مرکز استان نخواهند بود و می‌توانند این خدمات را در بیمارستان باقرالعلوم اهر دریافت کنند.

وی بر ضرورت نگهداری مناسب، سرویس و پایش مستمر دستگاه تأکید کرد و گفت: استفاده صحیح از این ظرفیت، علاوه بر کاهش رفت‌وآمد و هزینه‌های بیماران، موجب تسریع در فرآیند تشخیص و آغاز درمان خواهد شد.