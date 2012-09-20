سید احمد غلام زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دوره‌های جدید آموزشی در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دو منظوره شیروان از اول مهر ماه سال جاری آغاز می‌شود و این مرکز در دوره آموزشی جدید خود آمادگی پذیرش 240 نفر از متقاضیان کسب مهارت را در دو شیفت دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون ثبت نام افراد متقاضی برای دوره‌های آموزشی مهر ماه در حال انجام است، افزود: دوره‌های آموزشی کسب مهارت در این مرکز به صورت کاملا رایگان برگزار می‌شود.

غلام زاده اظهار داشت: در دوره‌های آموزشی جدید رشته‌های تخصصی نصب و تعمیر دوربین‌های مدار بسته، درب‌های اتوماتیک، سیستم دزدگیر و اعلام حریق منازل، رشته‌های صنایع جوش، رشته‌های مرتبط با چوب، کشاورزی، صنایع تعمیر خودرو و ... آموزش داده می‌شود.

وی اضافه کرد: افراد بیکار و فاقد شغل می‌توانند با حضور در مرکز و طی دوره‌های آموزشی و کسب مهارت‌های لازم، با دریافت تسهیلات مالی، خود اشتغالی ایجاد کنند.

این مسئول تصریح کرد: علاوه بر این، مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شیروان، کارآموزان دارای مهارت را به منظور جذب و اشتغال به شرکت‌های بومی معرفی می‌کند.

وی در پایان عنوان کرد: مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دو منظوره شیروان از جمله طرح‌های تصویبی در سفر اول هیئت دولت به خراسان شمالی بود که در سال 86 راه اندازی شد و در حال حاضر نیز در رشته‌های الکترونیک، اتوکد، نقشه کشی، PLC، تعمیر لوازم خانگی و ... برای خواهران در شیفت صبح و برای برادران نیز در شیفت بعد از ظهر فعال است.