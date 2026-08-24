https://mehrnews.com/x3cSWc ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ کد مطلب 6926698 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ قیام سلماسی ها در موج ۱۷۷ شب های اقتدار ملی ارومیه - مردم ولایی سلماس در تداوم حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 24 MB کد مطلب 6926698 کپی شد مطالب مرتبط ایجاد ۳۷ کارگاه جهادی ساخت شیشه طی جنگ اخیر در تهران ۱۷۷ شب ایستادگی؛ اسفراین پای عهد خود ایستاد تجمع مردم یاسوج در صد و هفتاد و هفتمین شب مقاومت و ایستادگی تجمع مردم چرام در صد و هفتاد و هفتمین شب ایستادگی و پایداری اجتماع پرشور مردمی در مازندران برچسبها شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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