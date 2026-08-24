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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶

قیام سلماسی ها در موج ۱۷۷ شب های اقتدار ملی

قیام سلماسی ها در موج ۱۷۷ شب های اقتدار ملی

ارومیه - مردم ولایی سلماس در تداوم حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6926698

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