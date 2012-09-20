چالش های موجود در بخش صنعت سنگ محلات بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سلیمی رئیس اداره صنعت، معدن تجارت محلات در این باره گفت: این جلسه به منظور بررسی مشکلات سنگ بری ها و معدن کاران و تبادل نظر در این خصوص و ارائه راهکارهای لازم برگزار شده است.
حسن سلیمی با تاکید بر اینکه امیدواریم خروجی این جلسه راهکاری مناسب برای بخش صنعت و معدن ارائه کند تصریح کرد: در این جلسه مصوبات جلسه اول میز سنگ که چهارم شهریور ماه برپا شده بود پیگیری شد.
سلیمی با اشاره به برگزاری پنجمین نمایشگاه سنگ همزمان با جلسه کارشناسان اظهارداشت: در حاشیه این جلسه کلنگ مکان دائمی نیز به زمین زده شد که امیدواریم با احداث این مکان نمایشگاه پر رنگ تر از سالهای قبل برگزار شود و به رونق صنعت سنگ منطقه نیز کمک کند.
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