جشنواره امام رضا (ع) زمینه ای برای استعدادیابی هنرمندان دین مدار است

به گزارش خبرگزارش مهر، محمد رجبی دوانی، با بیان اینکه هنر حقیقی و هنر تقلبی قابل تفکیک هستند، گفت: هنربه خودی خود انتقال دهنده پیام های انسانی است.

این استاد دانشگاه در تعریف مولفه های هنر و هنرمند دینی اظهارداشت: هنر دینی ذهن انسان را از مسایل متفرق جزئی و کثیر به موضوعات اساسی کلی و واحدی سوق می دهد که سبب شناخت و معرفت ذاتی می شود.

وی با بیان اینکه اثر هنری باید دید توحیدی داشته باشند، تصریح کرد: اثر هنری حقیقی، ذهن انسان را ازظاهر امور دور می سازد و به باطن معطوف می سازدو به جای نگریستن به خود، افق وسیعتری را رو به سوی مخاطب می گشاید.

استاد دانشگاه افزود: آن هنری، هنردینی است که تجلی معنویت و تعهد انسان باشد و در خدمت تعالی اندیشه و عمل انسان قرار گرفته و موجب سستی و انحراف در فکر و عمل نشود.

رجبی دوانی با بیان اینکه هرهنری که با استفاده از ابزارهای مشروع، انسان ها را به سوی اهداف معقول سوق دهد هنر دینی است، تصریح کرد: هر فعالیت سالم هنری که مردم را از خود رهانیده و به خدا برساند و روح گرایش به نیکی ها و دوری از بدی ها را در آنها زنده کند هنر دینی و اسلامی نامیده می شود.

برخورداری هنر اسلامی از عنصر حقیقت و درستی

وی افزود: در هنراسلامی به هر اندازه که محتوا، در جهت بینش اسلامی و ایجاد گرایشات معنوی الهی شکل گرفته باشد، هنر ما هم به همان اندازه "اسلامی" است و اساسا از نظراسلام هنر علاوه بر زیبایی، باید از عنصر حقیقت و درستی هم برخوردارباشد.

وی تصریح کرد: هنری که تنها در خدمت غرائز مادی و پست بوده و تنها خدمتگزار جنبه های مادی بشر و احیاناً در خدمت طاغوت ها و انسان های پست اندیشه و سست عنصر باشد، هنری مبتذل و غیر دینی و تقلبی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه اگرعرصه هنر فاخر جولانگاه هنر تقلبی شود که که فقط اسم هنر را یدک کشیده و در واقع عمله شیطانی بیش نیستند که ماموریت شیطان را که همانا گمراه کردن انسان ها از صراط مستقیم الهی و دور کردن انها از جاده تقوی و عبودیت است انجام می دهند، اظهار داشت: اینان نه تنها هنرمند نیستند که در اوج بی هنری بسر می برند.

رمز ماندگاری هنر متعالی در مقابل هنر مذموم

وی در ادامه با اشاره به ورود هنر بعد از اسلام گفت: بعد از ورود اسلام به عرصه حیات بشر و نگرش ارزشی این مکتب انسان ساز به جهان که ناشی از غنای فرهنگی اصیل است، رویکرد هنر از انسان محوری و مادی گرایی به معنویت و خدامحوری تغییر یافت و هنر مذموم جای خود را به هنر متعالی داد.

وی افزود: نمونه هایی از هنرمتعالی بعد از ورود اسلام به ایران، درمعماری های بناها، مساجد و... کاملا مشهود است واین هنر، نه تنها در ایران بلکه در تمامی مناطقی که پای اسلام بدانجا رسیده مانند شمال آفریقا، مصر و محدوده هایی از شامات به وضوح قابل مشاهده است.