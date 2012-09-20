اجرای طرح ملی نظارت الکترونیکی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی قبل از ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل دیوان محاسبات قم که با حضور استاندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی قم برگزار شد، نظارت را از الزامات امور ذکر کرد و گفت: مبحث نظارت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ریشه در اعتقادات دینی و مکتبی داشته و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



وی با اشاره به وظایف و مأموریت‌های قانونی دیوان محاسبات، تصریح کرد: دیوان محاسبات به عنوان عنصر نظارتی، همراه و همسو با اهداف نظام در خدمت دستگاه‌های اجرایی است.



رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور اتخاذ رویکرد پیشگیرانه با هدف اصلاح و پیشبرد سالم امور و صیانت از سلامت نظام اداری و مدیریتی کشور را از سیاست‌های اصلی دیوان برشمرد و گفت: دیوان محاسبات سعی دارد با اتخاذ سیاست پیشگیری و مشاوره و همراهی، ضمن کمک به ارتقای بهره‌وری مالی در دستگاه‌های اجرایی و اصلاح نواقص، از مدیران به عنوان سرمایه های ارزشمند جامعه حمایت کند.



این مسول در ادامه با تشریح فعالیت های کلان دیوان محاسبات، از برگزاری دوره های آموزش آشنایی با قوانین و مقررات برای مدیران و ذیحسابان دستگاه ها و اجرای طرح نظارت الکترونیکی به عنوان مهم ترین برنامه ها و اقدامات در دستور کار این سازمان نام برد و تصریح کرد: طرح ملی نظارت الکترونیکی بزودی در استان قم، به عنوان پایلوت کشوری اجرا می‌شود.



تعامل مناسبی بین دستگاه‌های اجرایی قم با نهادهای نظارتی وجود دارد



استاندار قم نیز در این مراسم، طی سخنانی با تبریک دهه کرامت و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس، فصل بیادماندنی از تاریخ درخشان انقلاب اسلامی و کانون ارزش‌ها و خوبی‌ها است و آثار و برکات آن برای همیشه ساری و جاری خواهد بود.



کرم رضا پیریایی با اشاره به اهمیت بحث‌های نظارتی، افزود: برای ارتقاء سلامت اداری باید با تمام وجود و توان کار کرد.



وی از دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه و مشاور و راهنمای دستگاه‌های اجرایی یاد کرد و گفت: این تشکیلات نظارتی با شعار مچ گیری هرگز، پیشگیری حتماً و چشم پوشی به هیچ وجه به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند.



استاندار قم با بیان اینکه تمامی ساختارهای اداری و اجرایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اساس یک همگرایی خاصی شکل گرفته اند، افزود: در این ساختارها بحث نظارت هم جزیی از اجرا و برای کمک به تحقق اهداف متعالی نظام و تسهیل زمینه‌های خدمتگزاری موثر به مردم محسوب می‌شود.



وی با اشاره به اینکه با الهام از چنین نگاه و رویکرد سازنده، تعامل مناسبی بین دستگاه‌های اجرایی استان با نهادهای نظارتی وجود دارد، گفت: با تغییر در مدیریت دیوان محاسبات استان، همچنان باید این روند همراهی ادامه داشته باشد.



پیریایی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی استان قم را جزء سالم ترین دستگاه‌های کشور خواند و گفت: با توجه به فضای ارزشی و اخلاقی حاکم بر قم، باید شاهد یک سلامت اداری به معنای واقعی در حوزه‌های مدیریتی و اجرایی استان باشیم.



در پایان این مراسم مراد قنبری به عنوان مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان قم معرفی و از خدمات آقای مهدی دهرویه قدردانی شد.

