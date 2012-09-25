حضور 2 میلیون رزمنده در دوران جنگ/ شهادت 6 هزار زن و کودک غیرنظامی

به گزارش خبرنگار مهر، جمهوری اسلامی ایران از شهریور ماه سال ۱۳۵۹ تا مرداد ۱۳۶۷ با عراق در جنگ بود، به طوری که جنگ بین ایران و عراق به عنوان یکی از فاجعههای جنگی تاریخ بشری در قرن بیستم شناخته شده است، چرا که در این جنگ ارتش عراق از مواد شیمیایی علیه کردهای عراقی، مردم و نظامیان ایران استفاده کرد. این جنگ را جنگ تحمیلی نامیدند چون آغازگر آن عراق به رهبری صدام بود هر چند که سازمان ملل عراق را به عنوان متجاوز جنگی اعلام کرد ولی هنوز تعداد زیادی از جانبازان و قربانیان جنگ با مشکلات روزمره زندگی دست و پنجه نرم می کنند و تاثیرات جنگ بر پیکره برخی شهر ها معلوم است.
در هشت سال جنگ عراق علیه ایران بیش از 3 میلیون بعثی عراقی و رزمندگان ایرانی کشته و زخمی شدند که تعداد قربانیان عراقی 2 میلیون و قربانیان ایرانی حدود یک میلیون ثبت شده است.
این آمار در حالی است که محسن رفیق دوست وزیر سپاه در دوران جنگ تحمیلی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: حدود 2 میلیون نفر در دوران دفاع مقدس در جنگ حضور داشتند که شامل سربازان، نیروهای رسمی نظامی، کسبه، دانشجویان، دانش آموزان، بسیجیان و نیروهای مردمی بودند.
بر اساس آمارهای رسمی از بنیاد شهید، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و برخی نهادهای مسئول آمار شهدا بر اساس سن، شغل و نحوه شهادت اعلام شده است:
آمار و نحوه شهادت رزمندگان در دوران دفاع مقدس:
۱۵۵۰۸۱ نفر ................ در درگیری مستقیم با دشمن
۱۶۱۵۴ نفر ................ در حملات دشمن به شهرها
۱۱۸۱۴ نفر ................ در حوادث متفرقه
۹۸۸۹ نفر ................ سایر موارد
تعداد شهدا 30 سال به بالا: 30817 نفر
آمار شهدا به تفکیک نوع شغل
|نوع شغل
|تعداد شهدا
|کادر و سرباز سپاه پاسداران
|39937
|کادر و سرباز ارتش جمهوری اسلامی
|46054
|کادر و سرباز نیروی انتظامی
|8598
|شغل آزاد
|31674
|دانش آموز
|32275
|دانشجو
|2608
|روحانی
|2742
|بیکار
|6128
|دولتی
|26293
|بسیج ویژه
|2329
|خانه دار
|3136
|کودک
|2906
|غیر ایرانی
|4565
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گزارش از سید هادی کسایی زاده
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