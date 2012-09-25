حضور 2 میلیون رزمنده در دوران جنگ/ شهادت 6 هزار زن و کودک غیرنظامی

به گزارش خبرنگار مهر، جمهوری اسلامی ایران از شهریور ماه سال ۱۳۵۹ تا مرداد ۱۳۶۷ با عراق در جنگ بود، به طوری که جنگ بین ایران و عراق به عنوان یکی از فاجعه‌های جنگی تاریخ بشری در قرن بیستم شناخته شده است، چرا که در این جنگ ارتش عراق از مواد شیمیایی علیه کردهای عراقی، مردم و نظامیان ایران استفاده کرد. این جنگ را جنگ تحمیلی نامیدند چون آغازگر آن عراق به رهبری صدام بود هر چند که سازمان ملل عراق را به عنوان متجاوز جنگی اعلام کرد ولی هنوز تعداد زیادی از جانبازان و قربانیان جنگ با مشکلات روزمره زندگی دست و پنجه نرم می کنند و تاثیرات جنگ بر پیکره برخی شهر ها معلوم است.

در هشت سال جنگ عراق علیه ایران بیش از 3 میلیون بعثی عراقی و رزمندگان ایرانی کشته و زخمی شدند که تعداد قربانیان عراقی 2 میلیون و قربانیان ایرانی حدود یک میلیون ثبت شده است.

این آمار در حالی است که محسن رفیق دوست وزیر سپاه در دوران جنگ تحمیلی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: حدود 2 میلیون نفر در دوران دفاع مقدس در جنگ حضور داشتند که شامل سربازان، نیروهای رسمی نظامی، کسبه، دانشجویان، دانش آموزان، بسیجیان و نیروهای مردمی بودند.

بر اساس آمارهای رسمی از بنیاد شهید، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و برخی نهادهای مسئول آمار شهدا بر اساس سن، شغل و نحوه شهادت اعلام شده است:

آمار و نحوه شهادت رزمندگان در دوران دفاع مقدس:

۱۵۵۰۸۱ نفر ................ در درگیری مستقیم با دشمن

۱۶۱۵۴ نفر ................ در حملات دشمن به شهرها

۱۱۸۱۴ نفر ................ در حوادث متفرقه

۹۸۸۹ نفر ................ سایر موارد

تعداد شهدای مجرد و متاهل:

تعداد شهدای مجرد: 155259 نفر

تعداد شهدای متاهل: 55996 نفر

آمار شهدا بر اساس میانگین سنی در دوران دفاع مقدس

تعداد شهدا 14 سال به پایین: 7054 نفر

تعداد شهدا 15 تا 19 ساله: 65575 نفر

تعداد شهدا 20 تا 23 ساله: 87106 نفر

تعداد شهدا 24 تا 29 ساله: 22703 نفر

تعداد شهدا 30 سال به بالا: 30817 نفر



آمار شهدا به تفکیک نوع شغل

نوع شغل تعداد شهدا کادر و سرباز سپاه پاسداران 39937 کادر و سرباز ارتش جمهوری اسلامی 46054 کادر و سرباز نیروی انتظامی 8598 شغل آزاد 31674 دانش آموز 32275 دانشجو 2608 روحانی 2742 بیکار 6128 دولتی 26293 بسیج ویژه 2329 خانه دار 3136 کودک 2906 غیر ایرانی 4565

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گزارش از سید هادی کسایی زاده