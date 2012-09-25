  1. جامعه
۴ مهر ۱۳۹۱، ۸:۳۱

مهر گزارش می دهد:

حضور 2 میلیون رزمنده در دوران جنگ/ شهادت 6 هزار زن و کودک غیرنظامی

حضور 2 میلیون رزمنده در دوران جنگ/ شهادت 6 هزار زن و کودک غیرنظامی

یک فرمانده دوران جنگ می گوید 2 میلیون رزمنده در جبهه‌ها حضور داشتند و در مدت هشت سال دفاع مقدس بیش از 6 هزار زن و کودک غیرنظامی بر اثر بمباران رژیم بعث عراق جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمهوری اسلامی ایران از شهریور ماه سال ۱۳۵۹ تا مرداد ۱۳۶۷ با عراق در جنگ بود، به طوری که جنگ بین ایران و عراق به عنوان یکی از فاجعه‌های جنگی تاریخ بشری در قرن بیستم شناخته شده است، چرا که در این جنگ ارتش عراق از مواد شیمیایی علیه کردهای عراقی، مردم و نظامیان ایران استفاده کرد. این جنگ را جنگ تحمیلی نامیدند چون آغازگر آن عراق به رهبری صدام بود هر چند که سازمان ملل عراق را به عنوان متجاوز جنگی اعلام کرد ولی هنوز تعداد زیادی از جانبازان و قربانیان جنگ با مشکلات روزمره زندگی دست و پنجه نرم می کنند و تاثیرات جنگ بر پیکره برخی شهر ها معلوم است.

در هشت سال جنگ عراق علیه ایران بیش از 3 میلیون بعثی عراقی و رزمندگان ایرانی کشته و زخمی شدند که تعداد قربانیان عراقی 2 میلیون و قربانیان ایرانی حدود یک میلیون ثبت شده است.

این آمار در حالی است که محسن رفیق دوست وزیر سپاه در دوران جنگ تحمیلی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: حدود 2 میلیون نفر در دوران دفاع مقدس در جنگ حضور داشتند که شامل سربازان، نیروهای رسمی نظامی، کسبه، دانشجویان، دانش آموزان، بسیجیان و نیروهای مردمی بودند.

بر اساس آمارهای رسمی از بنیاد شهید، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و برخی نهادهای مسئول آمار شهدا بر اساس سن، شغل و نحوه شهادت اعلام شده است:

آمار و نحوه شهادت رزمندگان در دوران دفاع مقدس: 

۱۵۵۰۸۱   نفر ................ در درگیری مستقیم با دشمن
۱۶۱۵۴     نفر ................ در حملات دشمن به شهرها
۱۱۸۱۴     نفر ................ در حوادث متفرقه
۹۸۸۹       نفر ................ سایر موارد

تعداد شهدای مجرد و متاهل:
 
تعداد شهدای مجرد:  155259 نفر
تعداد شهدای متاهل: 55996   نفر
 
آمار شهدا بر اساس میانگین سنی در دوران دفاع مقدس
 
تعداد شهدا 14 سال به پایین:   7054     نفر
تعداد شهدا 15 تا 19 ساله:    65575   نفر           
تعداد شهدا 20 تا 23 ساله:     87106   نفر 
تعداد شهدا 24 تا 29 ساله:     22703   نفر
تعداد شهدا 30 سال به بالا:     30817   نفر
 

 آمار شهدا به تفکیک نوع شغل

نوع شغل تعداد شهدا
کادر و سرباز سپاه پاسداران 39937
کادر و سرباز ارتش جمهوری اسلامی 46054
کادر و سرباز نیروی انتظامی 8598
شغل آزاد 31674
دانش آموز 32275
دانشجو 2608
روحانی 2742
بیکار 6128
دولتی 26293
بسیج ویژه 2329
خانه دار 3136
کودک 2906
غیر ایرانی 4565

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گزارش از سید هادی کسایی زاده

کد مطلب 1701641

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