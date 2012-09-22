13کارگر چهارمحالی رتبه برتر قرآنی کسب کردند

داوود شیوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات قرآن کریم ویژه کارگران، تعاونگران، بازنشستگان و خانواده آنها در اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی در این استان برگزار شد.

وی تصریح کرد: مسابقات قرآن کریم در سه رشته قرائت،حفظ و مفاهیم در دو گروه خواهران و برادران برگزارشد.

شیوندی با ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، ادامه داد: در راستا نشر و ترویج فرهنگ قرآنی و ایجاد فضای معنوی در جامعه کارگری و تعاونگری استان و سرلوحه قرار دادن دستورات الهی در کارها و زندگی خود اقدام به برگزاری مسابقات قرآن کریم در اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان شده است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: مسابقات قرآن کریم بین 150 نفر شرکت کننده برگزار شده که از این تعداد 13 نفر(شش نفر در رشته حفظ، پنج نفر در رشته قرائت و دو نفر در شته مفاهیم) رتبه برتر را کسب کرده اند.

شیوندی یادآورشد: این 13 نفر که در این مسابقات حائز رتبه برتر شدند با کسب امتیاز لازم به مسابقات کشوری که در آبان ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار می شود راه یافتند.