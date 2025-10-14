به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قنبری در خصوص مسابقات قرآن کریم ویژه کارگران و خانوادههای آنان در سطح استان گفت: این رویداد فرهنگی با هدف ترویج مفاهیم قرآنی در محیطهای کاری و تقویت اخلاق حرفهای در میان فعالان عرصه تولید، بهصورت حضوری برگزار میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری ابراز کرد: ثبت نام جهت شرکت در این دوره از مسابقات در تاریخ ۲۶ مهر ماه سال جاری و شامل رشتههای قرائت تحقیق، حفظ ۱۰ جز، ۲۰ جز و کل قرآن کریم و مفاهیم قرآنی با محوریت جلد بیست و هفتم تفسیر نمونه است که حد نصاب در این رشته بالای ۸۰ درصد و مسابقه به صورت تستی خواهد بود.
قنبری بیان کرد: از هر رشته، یک نفر از خواهران و یک نفر از برادران در صورت کسب حدنصاب علمی، به مرحله کشوری راه مییابند.
وی افزود: مسابقات در دو بخش آقایان و خانمها برگزار میشودو افرادی که میتوانند در این مسابقات شرکت کنند شامل کارگران دارای قرارداد کاری مشمول قانون کار و نیز نیروهای خدماتی شاغل در ادارات و سازمانهای دولتی و شهرداریها هستند.
قنبری ادامه داد: همچنین خانوادههای کارگران شامل فرزندان ۱۸ تا ۲۵ ساله و همسر آنان نیز میتوانند در بخش خانوادههای کارگری شرکت کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: افرادی که در دو دوره گذشته مقام اول تا سوم را کسب کردند مجاز به شرکت در همان رشته نیستند و این افراد میتوانند در رشتههای دیگر شرکت کنند.
قنبری در خصوص زمان و مکان مسابقات اظهار کرد: مسابقه در روز چهارشنبه مورخ ۲۶ مهر ساعت هشت وسی دقیقه صبح در محل سالن اجتماعات اداره کل برگزار میشود و علاقهمندان برای شرکت در این دوره از مسابقات میتوانند با واحد امور فرهنگی این اداره کل از طریق شماره تماس ۳۲۲۶۴۴۱۶ ثبت نام کنند.
وی در پایان از همه فعالان حوزه کار و تولید استان چهارمحال و بختیاری خواست با مشارکت گسترده در این رخداد فرهنگی، جلوهای از پیوند معنویت با تلاش و تولید را در سطح استان رقم بزنند.
