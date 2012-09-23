  1. ورزش
۲ مهر ۱۳۹۱، ۹:۴۸

روبرتو مانچینی:

"ته‎وز" و "آگوئرو" آرسنال را نابود می کنند

"ته‎وز" و "آگوئرو" آرسنال را نابود می کنند

سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی در آستانه دیدار با آرسنال در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر انگلستان از دو مهاجم آرژانتینی تیم به عنوان بازیکنانی یاد کرد که تیم حریف را ویران می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زوج "کارلوس ته‌وز" و "سرخیو آگوئرو" در 14 ماه گذشته فقط 9 بار در کنار یکدیگر بازی کرده‌اند. این در حالی است که مدافع عنوان قهرمانی رقابت های لیگ برتر تا به حال تمام 9 بازی خود را با حضور این دو مهاجم با برتری پشت سر گذاشته است.

بر پایه گزارش سان، آگوئرو که پس از پنج هفته به دلیل آسیب دیدگی نتوانسته برای من سیتی بازی کند امروز (یکشنبه) می تواند تیم خود را مقابل آرسنال همراهی کند. مانچو امیدوار است که این همکاری دوباره از بازی مقابل آرسنال از سر گرفته شود.

مانچینی گفت: درست است که آنها چندان موفق نشده اند در کنار یکدیگر بازی کنند اما فکر می کنم چون آرژانتینی هستند بتوانند با هم بازی کنند. به همین خاطر است که وقتی آگوئرو را برای چهار بازی قبل در اختیار نداشتم غمگین بودم. مهم است که شما از آغاز فصل از کیفیت این بازیکن بهره مند شوید. او سریع است و در منطقه جریمه قدرتمند. این دو می توانند آرسنال را ویران کنند.

کد مطلب 1702642

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