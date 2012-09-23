تشکیل شورای عالی جمعیت/ امید به زندگی زنان بیش از مردان است

به گزارش خبرنگار مهر، عادل آذر امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارش مختصری ازنتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 کشور، اظهارداشت: این سرشماری را در آبان ماه سال 90 به مدت 20 روز انجام دادیم و تلاش کردیم در این اقدام از شیوه های مدرن و روشهای نوین آمارگیری بهره ببریم تا بتوانیم در سال 1395 از روشهای الکترونیکی و مبتنی بر فن آوری نوین استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه برای اولین بار شماره ملی بیش از 94 درصد از هموطنان به صورت خود ارسالی ارایه شد، اظهار داشت: مجموعه افرادی که برای آمارگیری همکاری داشتند، 113 هزار و 500 نفر بودند، همچنین 54 هزار و 524 مامور به 31 استان، 397 شهرستان، 1331 شهر و 96 هزار و 549 آبادی مراجعه کردند.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه مجموعاً 861 نشریه در ابعاد و سطوح مختلف در سطح کلان، استان، شهرستان، بخش و حوزه منتشر خواهد شد، افزود: جمعیت نهایی کشور در سطح سرشماری 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفر است که از این تعداد 49.6 درصد زن و 54.4 درصد مرد است.

وی با بیان اینکه 29 درصد جمعیت کشور روستایی و 71 درصد شهری است،‌ اظهارداشت: جمعیت کشور از 33 میلیون و 708 هزار و 744 نفر سال 55 به 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفر در سال 90 افزایش یافت.

آذر با اشاره به اینکه در حال حاضر نسبت جمعیت زن به مرد از 106 نفر در سال 55 به 102 نفر در سال 90 رسیده، ادامه داد: یعنی اینکه در سال 90 به ازای هر 102 مرد 100 زن داریم.

وی تعداد خانوار سرشماری شده کشور را 21 میلیون و 185 هزار و 647 خانوار اعلام کرد و گفت:‌ در سال 85 تعداد خانوارهای کشور 17 میلیون و 501 هزار و 771 خانوار بود. در سال 55 در هر خانوار به صورت متوسط 5 نفر زندگی می‌کردند که این تعداد در سال 85 به 4 نفر و در سال 90 به 3.55 نفر کاهش یافت.

رئیس مرکز آمار ایران، رشد جمعیتی کشور در سرشماری سال 90 را 1.29 درصد اعلام کرد و با بیان اینکه این رشد سال 85 1.62 درصد بود، گفت:‌ این موضوع نشان می دهد که رشد جمعیتی کشور در 5 سال اخیر به شدت کاهش یافته است، با این حال کمترین رشد در بین استان‌ها نیز در اردبیل با 33 صدم درصد، ایلام با 43 صدم و سپس لرستان با 44 صدم درصد است.

وی بوشهر با 3.11 درصد و البرز با 3.04 درصد رشد جمعیت را دو استان برتر در خصوص نرخ رشد جمعیت اعلام کرد و افزود: روند شهرنشینی از سال 1335 تا سال 90 برعکس روستانشینی شده است و می‌توان گفت ایران بعد از سال 59 یک کشور شهرنشین شده و تعداد شهرهای کشور نیز در سال 90 نیز به یکهزار و 331 شهر رسیده است.

این مقام مسئول با اشاره به میانگین سنی جمعیت کشور گفت: در سال 85 میانگین سنی مردان 27.97 سال بود که در سال 90 به 29.86 سال رسید و زنان نیز از 27.95 سال در سال 85 به 30.03 سال افزایش یافت.

وی وضعیت امید به زندگی درکشوررا مورد اشاره قرار داد و افزود: امید به زندگی در مردان در سال 85، 71.1 سال بود که در سال 90 به 72.1 سال رسید، همچنین امید به زندگی زنان در سال 85، 73.1 سال بود که در سال 90 به 74.6 سال افزایش یافت و به صورت کلی این موضوع نشان می دهد که 2.5 سال امید به زندگی زنان در کشور افزایش یافته است که از مردان اوضاع بهتری دارند.

آذر با بیان اینکه در سال 65، 45.5 درصد جمعیت کشور از صفر تا 14 سال بودند، این میزان را در سال 90 ، 23.4 درصد اعلام کرد و گفت: در سال 85 جمعیت صفر تا 14 ساله‌ها به میزان 25.1 درصد کشور بود که در سال 90 به 23.4 درصد کاهش یافت.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به جمعیت 15 تا 64 سال کشور گفت:‌ جمعیت این رده سنی از 69.7 درصد سال 85 به 70.9 درصد در سال 90 افزایش یافت. جمعیت 65 سال به بالاتر در سال 85، 5.2 درصد بود که در سال 90 با افزایش به 5.7 درصد رسید که البته در سال 65 به میزان 3 درصد کل جمعیت کشور بوده است.

وی با بیان اینکه اگر سیاست‌های کنترل جمعیتی اجرا نمی‌شد، موج دوم افزایش جمعیت را با شدت بیشتری داشتیم بیان داشت: هرچند میزان موالید در حال افزایش است اما به شدت دهه 60 نیست و با کندی اتفاق می‌افتد، با این حال ایران به سمت یک کشور توسعه یافته در ترکیب و بافت جمعیتی در حرکت است.

آذر با اعلام اینکه هم اکنون در روستاهای کشور نیز بعد خانوار به زیر 4 و به 3.73 نفر رسیده است، گفت: در شهرها هم اکنون در هر خانوار 3.5 نفر ساکن هستند.

وی با بیان اینکه جمعیت افغانی‌ها در کشورمان علیرغم تبلیغات منفی علیه ایران از یک میلیون و 211 هزار و 171 نفر سال 85 به یک میلیون و 452 هزار و 513 نفر رسیده است، تعداد عراقی‌های ساکن در ایران را نیز 51 هزار نفر اعلام کرد و گفت:‌ این تعداد در سال 85 به میزان 44 هزار نفر بوده است.

رئیس مرکز آمارایران با بیان اینکه سن ازدواج مردان از 26.2 سال در سال 85 به 26.7 سال در سال 90 افزایش یافت و در مورد زنان نیز از 23.3 سال در سال 85 به 23.4 سال در سال 90 افزایش یافته است، گفت: همچنین سن ازدواج مردان از 24 سال به 27 سال و سن ازدواج زن ها از 20 سال به 23.5 افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در سال 90 به میزان 93.2 درصد جمعیت کشور باسواد بودند، گفت: در سال 55 فقط 310 هزار از جمعیت کشور دارای تحصیلات عالی و حوزوی بودند که این میزان در سال 90 به 5 میلیون و 474 هزار نفر افزایش یافت که به نسبت 3 میلیون و 769 هزار نفر سال 85 رشد چشمگیری را نشان می دهد.

آذر 18.2 درصد جمعیت مردان کشور را دارای تحصیلات عالی و 18.4 درصد زنان کشور را دارای تحصیلات دانشگاهی اعلام کرد و افزود: زنان در این بخش از مردان پیشی گرفته‌اند. به گفته وی درسال 90 درحدود 10 میلیون و 400 هزار نفر دارای تحصیلات عالیه و حوزوی هستند.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه 11 میلیون و 221 هزار کاربر اینترنت در کشور داریم، گفت: تعداد خانوارهای برخوردار از رایانه از 22 درصد در سال 85 به 33 درصد در سال 90 رسیده است.

وی با اعلام اینکه در سال 90 به میزان 42.6 درصد خانوارها دارای خودروی سبک بودند، این میزان را در سال 85 به میزان 33.06 درصد اعلام کرد و گفت: درسال 90 تعداد خانوارهای برخوردار از موتورسیکلت کمتر از 24.7 درصد شده است.

آذر با بیان اینکه در سال 85 به میزان 15 میلیون و 859 هزار واحد مسکونی در کشور وجود داشت، از افزایش حدود 4 میلیونی در این بخش خبر داد و افزود: در سال 90 به میزان 19 میلیون و 954 هزار و 708 واحد مسکونی که همگی نیز پر بودند، در کشور ایجاد شد، با این حال تهران دارای 327 هزار واحد مسکونی خالی است.

وی تعداد کل واحدهای مسکونی خالی کشور را یک میلیون و 663 هزار و 412 واحد اعلام کرد و افزود که 25 درصد واحدهای مسکونی کشور بعد از سال 85 ساخته شد که نشان می دهد یک چهارم واحدهای مسکونی کشور نوساز هستند.

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه چند سناریو برای رشد جمعیت ایران تا سال 1430 متصور است، گفت: در این سناریوها، میزان باروری هر بانوی ایرانی در سنین 15 تا 49 سال به ترتیب 1.9 ، 1.3 و 2.1 درنظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: براساس این سناریوها، جمعیت ایران در سال 1430 بین 91 تا 102 میلیون نفر خواهد بود.

آذر در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه لازم نیست همه گروههای سنی را برای سیاستگذاریهای جمعیتی و باروری هدفگزاری کنیم، گفت: اگر بر روی سنین 20 تا 24 سال متمرکز شویم می توانیم بسیاری از چالشها را در بحث جمعیت پوشش دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه معتقدیم باید در سیاستهای جمعیتی تجدیدنظر کرد، از نمایندگان مجلس خواست که در برنامه های خود موضوع تشکیل نهادی تحت عنوان "شورای عالی جمعیت" را در نظر بگیرند که اقدام به مطالعات و تحلیل در رابطه با نرخ رشد جمعیت کشور داشته باشد.

این مقام مسئول در عین حال تصریح کرد: البته نباید به موضوع جمعیت تک بعدی نگاه کرد چراکه بدون توجه به موضوعاتی مانند اقتصاد، اجتماع و فرهنگ نمی توان تحلیل درستی از این مقوله مهم در کشور داشت.

وی اضافه کرد: براین اساس اگر روند رشد جمعیت بدون درنظر گرفتن جوانب مختلف دستکاری شود، دچار چالشهای به مراتب بدتری نسبت به گذشته که افزایش نرخ جمعیت را تجربه کرده ایم، خواهیم داشت.