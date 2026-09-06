https://mehrnews.com/x3cZh7 ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۳ کد مطلب 6939532 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۳ حماسه حضور ایرانشهریها به ایستگاه صد و نودم رسید ایرانشهر- مردم ایرانشهر در صد و نودمین شب از شهادت رهبر شهید، همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده اند. دریافت 21 MB کد مطلب 6939532 کپی شد مطالب مرتبط سوزندوزی بلوچ؛ نیازمند توجه ویژه مسئولان برای اشتغال پایدار و ارزآوری گسترش خدمات پلیس در مناطق محروم سیستان و بلوچستان «تفرقه» خط قرمز همزیستی شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان جوانان و گروههای مردمی در عرصه خدمترسانی پیشگام باشند حماسه در صد و نودمین شب؛ رامیان بار دیگر به میدان آمد برچسبها ایرانشهر تجمع مردمی اجتماع مردمی
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