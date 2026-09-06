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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۳

حماسه حضور ایرانشهری‌ها به ایستگاه صد و نودم رسید

حماسه حضور ایرانشهری‌ها به ایستگاه صد و نودم رسید

ایرانشهر- مردم ایرانشهر در صد و نودمین شب از شهادت رهبر شهید، همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده اند.

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کد مطلب 6939532

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