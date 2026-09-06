مجتبی تاسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای منابع طبیعی اسلامآبادغرب در راستای حفاظت از عرصههای طبیعی و جلوگیری از قطع غیرمجاز درختان، با همکاری نیروی انتظامی یک مورد تخلف در این زمینه را شناسایی و در دستور کار حفاظتی و قانونی قرار دادند.
وی افزود: در جریان بررسیهای انجام شده، حدود یکونیم تن چوب حاصل از قطع درختان جنگلی کشف شد و ۲ نفر که در ارتباط با این تخلف شناسایی شدهاند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اسلامآبادغرب با بیان اینکه قطع غیرمجاز درختان تعرض به سرمایههای ملی محسوب میشود، تصریح کرد: این تخلف بر اساس ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مورد پیگیری قرار گرفته است.
تاسه ادامه داد: گزارش تخلف و مستندات مربوط به این پرونده تهیه و برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارائه شده است تا روند رسیدگی مطابق قانون انجام شود.
وی با قدردانی از همکاری نیروی انتظامی در اجرای مأموریتهای حفاظتی، خاطرنشان کرد: صیانت از منابع طبیعی نیازمند تعامل و هماهنگی مستمر میان دستگاههای مسئول است و در برابر تخلفاتی که موجب تخریب جنگلها و مراتع و برداشت غیرمجاز از این عرصهها شود، اغماضی صورت نخواهد گرفت.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اسلامآبادغرب همچنین از استمرار گشت و پایش عرصههای منابع طبیعی شهرستان خبر داد و گفت: هرگونه قطع غیرمجاز درختان، حمل چوب و دیگر تخلفات پس از شناسایی و مستندسازی، از مسیر قانونی تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.
تاسه در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب یا تصرف اراضی ملی، موضوع را از طریق شماره ۱۵۰۴ یگان حفاظت منابع طبیعی استان کرمانشاه اطلاع دهند تا اقدامات لازم در سریعترین زمان انجام شود.
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