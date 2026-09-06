افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیات ساخت پایگاه جدید هلال‌احمر در شهرستان احمدبن اسحاق سرپل‌ذهاب اظهار کرد: عملیات احداث این پایگاه با اعتبار استانی بیش از ۴.۵ میلیارد تومان و با پیگیری فرمانداری سرپل‌ذهاب آغاز شده و زمین مورد نیاز نیز از سوی جمعیت هلال‌احمر اختصاص یافته است.

وی افزود: در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز، پیش‌بینی می‌شود این پروژه طی یک تا دو سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری برسد. احداث این پایگاه با هدف تقویت ظرفیت‌های امدادی و افزایش توان پاسخگویی در این منطقه انجام خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با بیان اینکه پایگاه مذکور در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع احداث می‌شود، گفت: زیربنای این مجموعه حدود ۳۰۰ مترمربع خواهد بود و ساختمان آن بر اساس استانداردهای جدید طراحی شده است.

یگانه ادامه داد: پایگاه احمدبن اسحاق از نوع «تیپ یک» و در دو طبقه ساخته خواهد شد و علاوه بر ارائه خدمات امدادی، امکان اسکان اضطراری را نیز خواهد داشت. همچنین طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، یک دستگاه آمبولانس و یک ست نجات تخصصی برای این پایگاه در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به نحوه انتخاب محل احداث پایگاه‌های امدادی، تصریح کرد: جانمایی این پروژه و سایر طرح‌های امداد و نجات بر اساس آمایش سرزمینی و بررسی و تحلیل ترافیکی حوادث و تصادفات انجام شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه استراتژیک شهرستان‌های سرپل‌ذهاب و روانسر در طرح‌های گردشگری و همچنین افزایش قابل توجه تردد در ایام اربعین، تقویت شبکه امداد و نجات در این محورهای ارتباطی از اولویت‌های مهم جمعیت هلال‌احمر استان به شمار می‌رود.

یگانه در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه ساخت پایگاه امدادی «تپه‌کوئیک» در مسیر روانسر به کرمانشاه خبر داد و گفت: اعتبار این پروژه از محل اعتبارات استانی پیش‌بینی شده و در حال حاضر روند تعیین پیمانکار آن در حال انجام است.

وی افزود: توسعه پایگاه‌های امدادی در دیگر محورهای استراتژیک استان از جمله مسیر سرپل‌ذهاب به ثلاث و محور کنگاور به سمت گودین نیز در دستور کار قرار دارد تا با تکمیل این طرح‌ها، پوشش امدادی در نقاط پرخطر و پرتردد استان کرمانشاه افزایش پیدا کند.