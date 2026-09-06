احمد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله دوم طرح ساماندهی قصابیهای غیرمجاز با هدف ارتقای سطح بهداشت فرآوردههای خام دامی و جلوگیری از عرضه گوشت حاصل از کشتار غیرمجاز در شهرستان جوانرود اجرا شده است.
وی افزود: اجرای این طرح موجب شده است قصابیهای غیرمجاز بیش از گذشته به سمت استفاده از کشتارگاه هدایت شوند و کشتار دام در شرایط بهداشتی و با نظارت کارشناسان دامپزشکی انجام گیرد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان جوانرود با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات بهداشتی در مراحل کشتار و عرضه گوشت، گفت: انجام کشتار در کشتارگاههای مجاز و تحت نظارت دامپزشکی، نقش مؤثری در پیشگیری از بیماریهای قابل انتقال از دام به انسان دارد.
امیری ادامه داد: نظارت دامپزشکی بر فرآیند کشتار و عرضه فرآوردههای خام دامی، زمینه تأمین گوشت سالم و بهداشتی برای مصرفکنندگان را فراهم میکند و از بروز تهدیدهای احتمالی برای سلامت عمومی جلوگیری خواهد کرد.
وی تصریح کرد: ساماندهی واحدهای عرضه فرآوردههای خام دامی و برخورد با فعالیتهای غیرمجاز، در راستای حفاظت از سلامت شهروندان و ارتقای بهداشت عمومی انجام میشود و این اقدامات با جدیت ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان جوانرود از شهروندان خواست فرآوردههای خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی خریداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ اطلاع دهند.
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