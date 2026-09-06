۱۰۰۰ لیتر بنزین قاچاق در حومه کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هسته‌های گشت اطلاعات ناحیه مقاومت بسیج امام جواد(ع) در جریان عملیات و رصدهای میدانی خود در مناطق حاشیه‌ای شهر کرمانشاه، یک محموله سوخت قاچاق را شناسایی و کشف کردند.

این اقدام در راستای مقابله با پدیده قاچاق و با هدف صیانت از سرمایه‌های ملی انجام شد و نیروهای گشت اطلاعات این ناحیه در جریان بررسی‌های خود موفق به شناسایی محل نگهداری غیرقانونی سوخت شدند.

بر اساس گزارش منتشرشده، در این عملیات یک هزار لیتر بنزین که به شکل غیرقانونی دپو و برای انتقال آماده شده بود، کشف و ضبط شد.

همچنین مأموران یک دستگاه خودرو را که برای جاساز و حمل غیرقانونی سوخت تغییر کاربری داده شده بود، شناسایی و توقیف کردند.

در ادامه، با هماهنگی مقامات قضایی، پرونده‌ای برای این تخلف تشکیل شد و متهمان به همراه اقلام کشف‌شده برای طی مراحل قانونی و رسیدگی نهایی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شدند.