جزئیات جشنهای "زیر سایه خورشید" در لرستان/ دعوت از عموم مردم

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا هاشمی موسوی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم استقبال از کاروان رضوی همراه با خادمان حرم مطهر امام رضا(ع) در سخنانی با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار است که کاروان رضوی به استان لرستان می آید، اظهار داشت: این کاروان با همراهی جمعی از خادمان امام رضا(ع) و پرچم مقدس آستان آن حضرت به لرستان آمده است.

وی با بیان اینکه با حضور کاروان رضوی جشن زیر سایه خورشید در دهه کرامت و همزمان با 22 استان کشور و چهار کشور دنیا برگزار می شود، یادآور شد: این کاروان در دوم و سوم مهرماه در لرستان حضور دارد و برنامه های متعددی در این راستا در خرم آباد برگزار می شود.

مسئول ستاد جشنهای زیر سایه خورشید در لرستان با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این جشن و حضور کاروان رضوی در استان معطر کردن فضای جامعه به عطر امام رضا(ع) است، افزود: مردم کشور علاقه خاصی به ائمه اطهار و معصومین دارند و برگزاری جشنهای ایام میلاد امامان می تواند روح تازه ای به جامعه بدهد.

هاشمی موسوی در پایان دیدار با خانواده شهدا و جانبازان، برگزاری مراسم در تپه شهدای گمنام خرم آباد، غبارروبی مزار شهدا، عیادت از بیماران و برگزاری جشن در حسینیه حبیب ابن مظاهر را از برنامه های این کاروان عنوان کرد.

سردار گرمه ای از خادمان حرم مطهر رضوی نیز در این جلسه در سخنانی با بیان اینکه امیدواریم حضور معنوی فرستادگان امام رضا(ع) منشا خیر و برکت برای مردم شریف استان لرستان باشد، اظهار داشت: سلام خدام حرم مطهر امام علی بن موسی الرضا(ع) را به مردم این استان ابلاغ می کنم.

وی ادامه داد: امیدواریم به برکت ایام دهه کرامت کشور ما که همیشه متنعم به اهل بیت بوده است از این به بعد نیز به برکت اهل بیت و معصومین خط امام و شهدا پیموده شود.