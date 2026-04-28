۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۹

قبور مطهر شهدای گمنام شهر دیر با حضور خدام رضوی غبارروبی شد

قبور مطهر شهدای گمنام شهر دیر با حضور خدام رضوی غبارروبی شد

بوشهر- آیین غبارروبی قبور مطهر شهدای گمنام شهر دیر با حضور خادمان حرم رضوی و کاروان زیر سایه خورشید برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی عصر سه شنبه در آیین غبارروبی قبور مطهر شهدای گمنام شهر دیر که با حضور خادمان حرم رضوی و کاروان زیر سایه خورشید برگزار شد، ضمن تبریک میلاد با سعادت امام رضا (ع) اظهار کرد: امیدواریم به برکت خون پاک شهدای اقتدار و به ویژه امامِ شهیدان، ریشه‌ ظلم و ظالمان از جهان برکنده شده و پیروزی نهایی نصیب امت اسلامی گردد.

امام جمعه دیّر با تاکید بر اینکه شهدا عاشقان و دلدادگان حقیقی اهل‌بیت (ع) بودند، تصریح کرد: شهرستان دیر از دوران دفاع مقدس تاکنون در تمامی صحنه‌های صیانت از آرمان‌های انقلاب درخشیده و در جنگ اخیر نیز شهدای والامقامی را تقدیم راه اسلام کرده است.

حسینی با اشاره به حضور مستمر مردم شهرستان دیر در میدان دفاع از نظام طی دو ماه گذشته، افزود: فرزندان غیور این شهرستان به صورت شبانه‌روزی در حال پاسداری و رصد تحرکات دشمنان هستند؛ همچنین جمعی از عزیزان ما در استان هرمزگان نیز عهده‌دار مأموریت‌ شده‌اند. زنان و مردان این خطه، همواره گوش به فرمان ولایت و مقام معظم رهبر هستند.

امام جمعه دیر در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در پناه عنایات خاصه امام هشتم (ع)، میهن اسلامی از تمامی بلایا مصون مانده و سایه رهبر فرزانه انقلاب مستدام باشد.

قبور مطهر شهدای گمنام شهر دیر با حضور خدام رضوی غبارروبی شد


روحانی کاروان زیر سایه خورشید نیز اظهار داشت: ما از جوار دریای بیکران رحمت رضوی به سواحل نیلگون خلیج‌فارس آمده‌ایم تا سلام و تحیت حضرت شمس‌الشموس را به شما مردم وفادار ابلاغ کنیم.

وی افزود: بسیار مفتخریم که در جمع شما حضور یافته‌ایم تا به برکت پرچم مطهر رضوی، در سال جاری هم شاهد شفای بیماران و گشایش در امور تمامی حاجت‌مندان در این استان باشیم.

