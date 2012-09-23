به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد ذاکری ظهر یکشنبه در مراسمی به مناسبت تکریم و بزرگ‌داشت امام‌زادگان در حرم امام‌زاده یحیی‌ابن موسی‌ابن جعفر (ع) باغشن نیشابور، اظهارکرد: امام‌زادگان به‌گفته آیت‌الله‌العظمی جوادی‌آملی مصداق تفسیر سوره کوثر هستند.

وی اظهار داشت: حضرت معصومه(س)، خواهر حضرت امام‌رضا (ع) مرارت سفر را تحمل کرد تا خودش را به خورشید آسمان ولایت برساند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور ادامه داد: امروز به برکت خون شهدا این توفیق را یافتیم که در سایه ولایت در نظام جمهوری اسلامی زندگی کنیم.

ذاکری اضافه کرد: هفته دفاع مقدس، هفته تکریم ارزش‌های ایثارگری و یادآوری دوران حماسه مردم است.

همچنین حجت‌الاسلام غزالی از واعظان مذهبی شهر مقدس قم در خصوص تهذیب اخلاق و رعایت آداب اسلامی سخن گفت.

در ابتدای مراسم سرهنگ باز‌نشسته پاسدار باغشنی معاون اسبق آماد و پشتیبانی تیپ زرهی 21 امام‌رضا (ع) اشعاری در بزرگ‌داشت دهه کرامت و هفته دفاع مقدس قرائت کرد.

ابراهیم عمارلو نفر اول مسابقات قرائت قرآن دانش‌آموزان خراسان رضوی به تلاوت آیات وحی پرداخت.

مجید نصیری مداح اهل بیت (ع) اشعاری را درباره عظمت حضرت امام‌رضا(ع) قرائت کرد.

خواندن شعر "اتل متل" مرحوم ابوالفضل سپهر در خصوص مشکلات جانبازان توسط سعید دشتبانی مجری مراسم، سکوت عمیقی به‌جلسه بخشید.