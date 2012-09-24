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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۱

حجت الاسلام رستگار عنوان کرد:

جنگ را نمی پسندیم اما در عرصه دفاع مردانه دفاع می کنیم

جنگ را نمی پسندیم اما در عرصه دفاع مردانه دفاع می کنیم

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان حجت الاسلام گفت: ما جنگ را نمی پسندیم اما در عرصه دفاع مردانه دفاع می کنیم و این را در 8 سال دفاع مقدس به اثبات رساندیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا رستگار در حاشیه بازدید از نمایشگاه هفته دفاع مقدس در بندرعباس در جمع خبرنگاران بیان داشت: هفته دفاع مقدس یعنی سخن گفتن از همه ی خوبی ها از یک طرف و سخن گفتن از همه ی بدی های دشمن از طرف دیگر است.

وی عنوان کرد: هشت سال دفاع مقدس به منزله ی یک سکه  دو رو است ، که یک طرف آن ترسیم تابلو عشق و عاشقی بین عبد و معبود و طرف دیگر آن نمایش شنیع ترین و مشمئز کننده ترین ، خشونت های از سوی دشمنان امت اسلامی و قدرتهای ظلم و ستم استکبار است.

وی تصریح کرد: در 8 سال دفاع مقدس دشمن با هجمه های همه جانبه خود، به دنبال سقوط نظام اسلامی و مانع از صدور انقلاب اسلامی از مرزهای جغرافیایی بود، در حالی که پس از جنگ انقلاب ما مستحکم تر، کشور ما یک پارچه تر و انقلاب ما به تمام دنیا صادر شد،نتنها از مرز جغرافیایی و از منطقه خاورمیانه ( غرب آسیا ) ، بلکه پیام انقلاب ما با شعار «لاشرقیه، لاغربیه، جمهوری اسلامی» بود، که به تمام دنیا صادر شد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان اظهار کرد: در 8 سال دفاع مقدس اتهام دین و ناکارآمدی حکومت دینی برطرف شد و کشور ما در حالیکه یک کشور تازه انقلاب کرده و ارتشی فرو پاشیده و سپاهی سازمان نیافته و مردمی غیر متشکل بود. توانست با رهبری ولایت فقیه  در مقابل تمام دنیا دست خالی و تنها تکیه بر امدادهای غیبی با حضور با بصیرت و غیرتمندانه و ولایتمدارانه مردم بایستد و تبلیغات چندین ساله دشمن مبنی بر ناکارآمدی حکومت دینی را نقش بر آب کند.

کد مطلب 1703961

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