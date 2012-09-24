جنگ را نمی پسندیم اما در عرصه دفاع مردانه دفاع می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا رستگار در حاشیه بازدید از نمایشگاه هفته دفاع مقدس در بندرعباس در جمع خبرنگاران بیان داشت: هفته دفاع مقدس یعنی سخن گفتن از همه ی خوبی ها از یک طرف و سخن گفتن از همه ی بدی های دشمن از طرف دیگر است.

وی عنوان کرد: هشت سال دفاع مقدس به منزله ی یک سکه دو رو است ، که یک طرف آن ترسیم تابلو عشق و عاشقی بین عبد و معبود و طرف دیگر آن نمایش شنیع ترین و مشمئز کننده ترین ، خشونت های از سوی دشمنان امت اسلامی و قدرتهای ظلم و ستم استکبار است.

وی تصریح کرد: در 8 سال دفاع مقدس دشمن با هجمه های همه جانبه خود، به دنبال سقوط نظام اسلامی و مانع از صدور انقلاب اسلامی از مرزهای جغرافیایی بود، در حالی که پس از جنگ انقلاب ما مستحکم تر، کشور ما یک پارچه تر و انقلاب ما به تمام دنیا صادر شد،نتنها از مرز جغرافیایی و از منطقه خاورمیانه ( غرب آسیا ) ، بلکه پیام انقلاب ما با شعار «لاشرقیه، لاغربیه، جمهوری اسلامی» بود، که به تمام دنیا صادر شد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان اظهار کرد: در 8 سال دفاع مقدس اتهام دین و ناکارآمدی حکومت دینی برطرف شد و کشور ما در حالیکه یک کشور تازه انقلاب کرده و ارتشی فرو پاشیده و سپاهی سازمان نیافته و مردمی غیر متشکل بود. توانست با رهبری ولایت فقیه در مقابل تمام دنیا دست خالی و تنها تکیه بر امدادهای غیبی با حضور با بصیرت و غیرتمندانه و ولایتمدارانه مردم بایستد و تبلیغات چندین ساله دشمن مبنی بر ناکارآمدی حکومت دینی را نقش بر آب کند.