  1. استانها
  2. گیلان
۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۹

باباخانی عنوان کرد:

اعزام کاروان راهیان نور تداوم راه عزت ‌بخش شهیدان است

اعزام کاروان راهیان نور تداوم راه عزت ‌بخش شهیدان است

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه گفت: اعزام کاروان راهیان نور در حقیقت تداوم راه عزت ‌بخش شهیدان است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باباخانی امروز در بدرقه کاروان راهیان نور سپاه ناحیه آستانه اشرفیه اعزام به مناطق عملیاتی غرب کشور اظهارداشت: کاروان ‌های راهیان نور، پیام ‌‌رسانان و انتقال ‌دهندگان واقعی ارزش‌ های هشت سال دوران دفاع مقدس به نسل ‌های آینده انقلاب هستند.

وی افزود: راهیان نور یک مانور عظیم فرهنگی است و حضور وسیع ملت ایران در این حرکت مقدس و مکان ‌های شریف جنگ روانی دشمن را پاسخ داده و خنثی می ‌کند.

فرماندار آستانه اشرفیه گفت: اعزام کاروان ‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی دریچه ‌ای برای ورود ارزش ‌های دفاع مقدس به فرهنگ عامه است.

وی ادامه داد: اهداف کاروان راهیان نور آشنایی مردم به ویژه نسل جوان با افتخارات ملی و ارتقای روحیه دفاعی و مقاومت در مردم و ترویج روحیه ایثار، جهاد و شهادت در جامعه است.

همچنین بیش از 80 نفر از برادران و خواهران بسیجی سپاه ناحیه آستانه اشرفیه درقالب کاروان راهیان نور به استعداد دو دستگاه اتوبوس از جوار مزار مطهر شهدای این شهر به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.

این کاروان به مدت سه روز از مناطق جنگی دوران دفاع مقدس بازدید و با آرمان های امام راحل و شهدای جنگ تحمیلی تجدید عهد خواهند کرد.

کد مطلب 1704229

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها