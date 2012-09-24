اعزام کاروان راهیان نور تداوم راه عزت ‌بخش شهیدان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی باباخانی امروز در بدرقه کاروان راهیان نور سپاه ناحیه آستانه اشرفیه اعزام به مناطق عملیاتی غرب کشور اظهارداشت: کاروان ‌های راهیان نور، پیام ‌‌رسانان و انتقال ‌دهندگان واقعی ارزش‌ های هشت سال دوران دفاع مقدس به نسل ‌های آینده انقلاب هستند.

وی افزود: راهیان نور یک مانور عظیم فرهنگی است و حضور وسیع ملت ایران در این حرکت مقدس و مکان ‌های شریف جنگ روانی دشمن را پاسخ داده و خنثی می ‌کند.

فرماندار آستانه اشرفیه گفت: اعزام کاروان ‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی دریچه ‌ای برای ورود ارزش ‌های دفاع مقدس به فرهنگ عامه است.

وی ادامه داد: اهداف کاروان راهیان نور آشنایی مردم به ویژه نسل جوان با افتخارات ملی و ارتقای روحیه دفاعی و مقاومت در مردم و ترویج روحیه ایثار، جهاد و شهادت در جامعه است.

همچنین بیش از 80 نفر از برادران و خواهران بسیجی سپاه ناحیه آستانه اشرفیه درقالب کاروان راهیان نور به استعداد دو دستگاه اتوبوس از جوار مزار مطهر شهدای این شهر به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.

این کاروان به مدت سه روز از مناطق جنگی دوران دفاع مقدس بازدید و با آرمان های امام راحل و شهدای جنگ تحمیلی تجدید عهد خواهند کرد.