آثار برخی تصمیمات نسنجیده هنوز بر پیکره آموزش و پرورش باقی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش ظهر سه شنبه در دیدار با رئیس، معاونین و نمایندگان مدیران مدارس شهرستان اردکان اظهار داشت: آموزش و پرورش سنگ بنای پویایی، نشاط و بالندگی یک جامعه است و باید از ظرفیت های این نهاد در پایه ریزی یک جامعه موفق بهره جست.

وی خواستار تلاش بیشتر برای ارتقاء شاخص های آموزشی شهرستان اردکان شد.

تابش با بیان اینکه متاسفانه هنوز آثار برخی تصمیمات نسنجیده بر پیکره آموزش و پرورش باقی است، در توصیه ای به دست اندرکاران اموزش و پرورش افزود: اجرای برنامه های جامع و آینده نگر را مورد توجه قرار دهید و از انجام امور سطحی امتناع ورزید تا هیچگاه کیفیت فدای روزمرگی در نظام آموزش نشود.

لزوم تامین زیرساختهای سیستم 3-3-6 در اردکان

وی در خصوص استقرار نظام 3-3-6 در شهرستان اردکان، بر تامین لوازم و ملزومات آن از جمله کلاسها، آزمایشگاه‌ها، آموزش معلمان و کتب مورد نیاز تاکید کرد تا تغییر نظام آموزشی خلأیی در کیفیت آموزشی به وجود نیاورد.

تابش با اشاره به اعلام نارضایتی برخی از حاضرین در جلسه از تعطیلی روزهای پنج شنبه مدارس اظهار داشت: تعطیلی یا عدم تعطیلی مدارس در پنج شنبه هر هفته باید مبتنی بر استدلالهای متقن و منطقی و تشخیص و نیاز مدارس توسط مدیران و مسئولان استانها در مناطق مختلف کشور باشد و این اختیار به آنها تفویض شود تا متناسب با واقعیات و ضرورت ها تصمیم بگیرند.

جایگاه فعلی آموزش و پرورش متناسب با شأن و شخصیتهای فرهنگی اردکان نیست

وی از تلاش معلمان و مسئولان آموزش و پرورش شهرستان اردکان تقدیر کرد و در عین حال جایگاه فعلی و خروجی آموزش و پرورش اردکان در مجموعه استان و کشور را متناسب با شان والای فرهنگی مردم شهرستان و شخصیت های علمی و فرهنگی برجسته ای که از این منطقه برخاسته اند، ندانست.

تابش گفت: برای شناسایی و پرورش استعدادهای دانش آموزان و عمق بخشیدن به آموزشهای آنها تلاش بیشتری انجام پذیرد و همه مسئولان شهرستان نیز باید برای رسیدن به این مرحله مددکار آموزش و پرورش باشند.

نماینده مردم اردکان همچنین بر لزوم ایجاد زمینه‌ جلب مشارکت مردم و خیرین در امر آموزش و پرورش تاکید کرد.

اعتبار 1.2 میلیارد تومانی برای آموزش و پرورش اردکان

فرماندار اردکان نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت مقوله علم و دانش اندوزی افزود: سعی شده آموزش و پرورش در توزیع اعتبارات شهرستان به طور ویژه دیده شود.

احمد کمالی، اعتبار در نظر گرفته شده برای این بخش در سال جاری را حدود 1.2 میلیارد تومان اعلام کرد.

مدیر آموزش و پرورش اردکان نیز در این نشست گزارشی از اقدامات انجام گرفته و برنامه های در دست اجرای این اداره و وضعیت قبولی دانش آموزان در آزمون سراسری سال جاری ارائه کرد.

اکبر نوریان، برخی مشکلات و نیازهای آموزش و پرورش از جمله تکمیل استخر دانش آموزی، تامین معلم در برخی روستاهای دور دست همچون رباط، تامین اعتبار طرحها و پروژه ها را برشمرد و خواستار مساعدت مسئولان در این زمینه شد.