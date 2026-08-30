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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۷

قاتل فراری باغات روستای دیزج در مرزهای جنوبی کشور دستگیر شد

قاتل فراری باغات روستای دیزج در مرزهای جنوبی کشور دستگیر شد

بناب- فرمانده انتظامی شهرستان بناب از دستگیری قاتل فراری باغات روستای دیزج در حین خروج غیرمجاز از کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در باغات روستای «دیزج» و متواری شدن قاتل، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان بناب قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی بناب با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه متهم را با همکاری سربازان گمنام امام زمان(عج) شناسایی و در حین خروج غیرمجاز از کشور در یکی از مرزهای جنوبی کشور دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب با اشاره به تحویل متهم به مراجع قضائی، خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی، با مخلان نظم و امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6932145

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