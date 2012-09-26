کتاب "امام رضا شناسی" در دانشگاه امام رضا (ع) مشهد رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول گروه پژوهشی جغرافیای فرهنگی جهان اسلام در دانشگاه امام رضا(ع) گفت: 2 واحد درسی، پیرامون ابعاد شخصیت حضرت رضا(ع)، توسط دانشگاه بینالمللی امام رضا(ع) رونمایی میشود.
حجت الاسلام ابراهیم سعدی اظهارکرد: این دو واحد درسی در حوزه روش نگارش به صورت ترکیبی و متناسب با مفاهیم بنیادی کمک آموزشی متن کتاب در حوزه فکری مخاطب ارائه شده است
وی هدف اصلی این حرکت علمی را تبیین جامع شخصیت حضرت رضا(ع) برای دانشجویان عنوان کرد و افزود: با ارائه این واحد درسی در دانشگاه میتوان قدم بزرگی درترویج سیره رضوی در دانشگاهها برداشت.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: محتوای اینکتاب تحلیلی و توصیفی است اینمحتوا شامل؛ معرفی مکتب امام، مباحث فلسفی و عرفانی در کلام حضرت ثامن الحجج(ع)، مکتب هایکلامی و فقهی و تاثیر آثار فرهنگی عرفانی و علمی، معرفی یاران حضرت و راویان حدیث امام رضا(ع)، تحلیل مناظرات حضرت و آداب زیارت است.
محبت اهل بیت(ع)اساس دین اسلام است
یک کارشناس مذهبی گفت: محبت اهل بیت (ع) اساس و مبنای دین مبین اسلام است.
حجت الاسلام حسن پورموسوی در ادامه سلسله برنامههای «تجلی مهرورزی در کلام امامرضا(ع)»، که با حضور زائران و مجاوران حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع) طبس برگزار شد گفت: کم توجهی به امام زمان(عج)، نداشتن معرفت واقعی، عدم احساس اضطرار و بیتوجهی به اثرات و برکات حکومت امام زمان(عج) از جمله نقشههای شیطان برای از بین بردن مومنان است.
وی با بیان اینکه بزرگترین نعمت، ولایت محمد(ص) و واجبترین واجبات، محبت اهل بیت(ع) است، متذکر شد: دل منزل و ماوای خداوند است، در آن غیر از خدا و هر چه او فرموده راه ندهید و همیشه در مسیر صراط مستقیم که همان ولایت محمد(ص) و آل اوست حرکت کنید.
برگزاری جشن باشکوه میلاد حضرت رضا(ع) در صحن جامع رضوی
جشن میلاد امام علیبنموسیالرضا(ع) باشکوه خاص و با حضور خیل عظیم زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی، با مداحی حاج مهدی سماواتی در صحن جامع حرم مطهر رضوی برگزار شد.
در این مراسم باشکوه که پس از اقامه نماز مغرب و عشاء و در حال و هوایی معنوی برگزار شد، پس از قرائت زیارتنامه حضرت رضا(ع) مداحان اهلبیت به ذکر مداحی پرداختند.
یادآوری می شود این مراسم در دهه کرامت هر شب پس از نماز مغرب و عشاء در صحن جامعه رضوی برگزار میشود گفتنی است پس از مداحی، سخنرانان به ذکر مناقب حضرت رضا(ع) میپردازند.
ده برنامه محوری ویژه دهه کرامت در حرم رضوی تشریح شد
مدیرعامل مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی محورهای دهگانه ویژه برنامههای دهه کرامت رضوی این مؤسسه را تشریح کرد.
علی ثابتنیا گفت: تولید دو اثر موسیقی با موضوع حضرت رضا(ع)، تولید آلبوم صوتی بچههای رضوان، برنامه همسفر با پروانه ویژه کودکان با محتوای ارائه زندگینامه امام رضا(ع) خلق بزرگترین نقاشیخط دنیا با موضوع قرآن و احادیثی از حضرت رضا (ع) از جمله برنامههای محوری این مؤسسه است.
ثابتنیا اعلام کرد: برگزاری هشت کارگاه هنری در رشتههای خوشنویسی، نقاشی و نگارگری، تولید هفت کتاب با مضمون امام رضا (ع) و برگزاری شب شعر ملکوت هشتم با حضور اصحاب ادب و هنر اشاره کرد.
برپایی نمایشگاه کتاب با موضوع «جنگ تحمیلی» در مشهد
به مناسبت هفته دفاع مقدس، نمایشگاهی از کتابهای حوزه دفاع مقدس در کتابخانه آیتالله حاج شیخ مجتبی قزوینی(ره) وابسته به آستان قدس رضوی برگزار شده است.
مسئول کتابخانه آیتالله قزوینی گفت: در این کتابخانه مجموعه ارزشمندی بالغ بر 400 عنوان کتاب و40 عنوان نرمافزار با موضوع دفاع مقدس وجود دارد.
رضا رشیدپور کتابهای فرهنگ جبهه، سیره شهدای دفاع مقدس، قصه سرداران، روز شمار جنگ ایران و عراق، تقویم تاریخ دفاع مقدس، سیری در جنگ ایران و عراق و کتابهای نورالدین پسر ایران، دا، بابانظر، خاکهای نرم کوشک، حکایت زمستان، پرواز تا بینهایت را بخشی از منابع به نمایش درآمده در این نمایشگاه عنوان کرد.
اعلام ویژه برنامههای حرم به مناسبت میلاد امام رضا(ع)
از سوی معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی ویژه برنامههای حرم مطهر به مناسبت میلاد با سعادت حضرت رضا(ع) اعلام شد.
حجتالاسلام سیدجلال حسینی گفت: مراسم ویژه جشن ایام میلاد حضرت امام رضا(ع) در صحن جامع رضوی با سخنرانی آیت الله علم الهدی و حججالاسلام راشد یزدی، فرزانه، رفیعی و قرائتی تا شام میلاد امام رضا(ع) ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: از روز شنبه تا پنجشنبه نیز حججالاسلام اسلامیفر با موضوع در رواق امام خمینی(ره) به سخنرانی خواهد پرداخت.
دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی تصریح کرد: مراسم ویژه روز جشن میلاد امام رضا(ع) با حضور تولیت عظمای آستان قدس رضوی و مسئولان استانی و کشوری در تالار اماکن متبرکه حرم مطهر برگزار خواهد شد.
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