محمدعلی دادور در گفتگو با مهر با اشاره به تولید محصولات نفتی با استاندارد یورو 4 و 5 اتحادیه اروپا در پالایشگاه نفت لاوان، گفت: بر این اساس برای نخستین بار امکان تولید برخی از فرآورده‌های نفتی کم گوگرد همچون گازوئیل، گاز مایع و سوخت جت در این واحد پالایشگاهی فراهم شده است.

مدیرعامل پالایشگاه نفت لاوان با تاکید بر اینکه تولید محصولات نفتی کم گوگرد منجر به افزایش تقاضای خرید توسط شرکتهای خارجی شده است، تصریح کرد: بر این اساس از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 6.5 میلیون دلار گازمایع و 165 میلیون دلار نفت کوره مرغوب از این واحد پالایشگاهی به خارج کشور صادر شده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در حال حاضر برخی از شرکتهای پاکستانی و هندی از مشتریان اصلی گاز مایع پالایشگاه نفت لاوان هستند، اظهار داشت: به زودی با بهره برداری از طرح توسعه، بهینه سازی و بهبود فرآیند تولید پالایشگاه لاوان ظرفیت تولید گاز مایع به 210 تا 220 تن در روز افزایش می یابد.

وی با اعلام اینکه وجود چندین پست اسکله برای صادرات محصولات نفتی شرایطی را برای صادرات فرآورده های نفتی و به ویژه گاز مایع از جزیره لاوان در خلیج فارس به بازارهای جهانی فراهم کرده است، تاکید کرد: هم اکنون یک پست اسکله تخصصی و بازوهای بارگیری گاز مایع در جزیره لاوان در مدار بهره برداری قرار دارد.

دادور صادرات مستقیم گاز مایع از پالایشگاه نفت لاوان را یکی از سیاست های این واحد پالایشگاهی عنوان کرد و افزود: تا پایان سالجاری برای نخستین بار امکان تولید سوخت هواپیما در این واحد پالایشگاهی فراهم می‌شود.

به گزارش مهر، در حال حاضر ساخت و راه اندازی طرح بهینه سازی، بهبود فرآیند تولید و بنزین سازی پالایشگاه نفت لاوان از پیشرفتی بیش از 90 درصدی برخوردار است که بر اساس برنامه زمان بندی پیش بینی می‌شود طرح بنزین سازی تا پایان آبان ماه و کل این پروژه پالایشگاهی تا پایان سالجاری در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

در این طرح پالایشگاهی حدود 650 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که افزایش عدد اکتان بنزین، کاهش گوگرد گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی، تولید محصولاتی با استاندارد یورو 4 اتحادیه اروپا و افزایش ظرفیت پالایش نفت از مهمترین مزیت‌های ایران طرح هستند.



افزایش ظرفیت تولید روزانه گوگرد به 30 تن، گازمایع به 210 تن و کاهش تولید نفت کوره به 1.7 میلیون لیتر از مهمترین مزیت‌های کمی این پروژه است، همچنین با بهره برداری کامل از این طرح در کنار تولید 2.8 میلیون لیتر بنزین و 1.8 میلیون لیتر گازوئیل برای نخستین بار امکان تولید سوخت هواپیما هم فراهم می‌شود.