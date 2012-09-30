طرح تولید ماهی خاویاری در قزوین اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جلیلوند در این باره اظهارداشت: با انجام برداشت مکانیزه هزینه های تولید محصول برنج تا 20 درصد کاهش می یابد.

وی پیش بینی کرد در سال جاری سطح برداشت مکانیزه محصول به 500 هکتار افزایش یابد.

جلیلوند تصریح کرد: در سال زراعی جاری بیش از سه هزار و600 هکتار از شالیزارهای بخش رودبارالموت غربی و شرقی و طارم سفلی به زیر کشت محصول برنج رفته است که پیش بینی می شود از این میزان سطح زیر کشت حدود 15 هزار تن شلتوک برداشت شود.

این مسئول پیش بینی کرد از این میزان شلتوک بیش از 9 هزار تن برنج سفید تولید شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه به ارقام برنج تولیدی این شهرستان اشاره کرد و گفت: برنج های تولیدی این شهرستان از ارقام هاشمی، صدری دم سیا، موسی طارم، استخوانی و علی کاظمی است.

آغاز کشت جو در شهرستان بوئین زهرا

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا گفت: عملیات کشت جو از سطح مزارع شهرستان بوئین زهرا آغاز شده و در سال زراعی جاری کشاورزان استقبال خوبی از توسعه کشت محصولات علوفه ای داشته اند.

شعبان نژاد پیش بینی کرد در سال زراعی جاری حدود31 هزار هکتار از اراضی تحت پوشش این مدیریت توسط کشاورزان علوفه کار شهرستان با ا ستفاده از بذور خود مصرفی و اصلاح شده به کشت این محصول اختصاص یابد.

این مسئول گفت:‌ به دلیل افزایش محصولات علوفه ای سطح زیر کشت جو در سال جاری نسبت به سال زراعی گذشته حدود 35 درصد افزایش داشته است.

برداشت هندوانه دیم از مزارع بخش محمدیه

مسئول مرکز خدمات جهاد کشاورزی بخش محمدیه از برداشت هندوانه از سطح مزارع دیم در منطقه شریف آباد بخش محمدیه خبر داد.

به گفته شهروز موذن در این بخش بیش از 350 هکتار از اراضی به زیر کشت هندوانه دیم رفته که بیشترین و باکیفیت ترین آن هندوانه دیم شریف آباد است.

وی زمان برداشت این محصول را اواخر شهریور ماه تا اواسط مهر ماه ذکر و پیش بینی کرد امسال بیش از هفت هزار تن هندوانه دیم از این مزارع برداشت شود.

برداشت ارزن در شهرستان البرز

مسئول مرکز خدمات کشاورزی بخش محمدیه همچنین در مورد برداشت ارزن گفت: کشت محصول ارزن در منطقه شریف آباد شهرستان البرز انجام شده است.

موذن افزود: در سال زراعی جاری اکثر کشاورزان استقبال خوبی از کشت این محصول تابستانه داشتند.

وی میزان سطح زیرکشت این محصول را 100 هکتار و میانگین تولید آن را بین دو تا 2.5 تن در هر هکتار برآورد کرد.

این مسئول در ادامه به اهمیت کشت این محصول اشاره کرد و گفت: دوره رشد کوتاه، مقام به کم آبی و عدم استفاده از کودهای شیمیایی از مزایای مهم این محصول است و کشت این محصول می تواند بعد از برداشت جو و گندم جایگزین ذرت که نیاز به آب زیادی دارد شود.

این مسئول بازار مصرف ارزن را برای خوراک ماکیان عنوان کرد.