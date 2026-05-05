  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

پیش‌بینی تولید ۲۴۰۰ تن کلزا در ساری

پیش‌بینی تولید ۲۴۰۰ تن کلزا در ساری

ساری- مدیر جهاد کشاورزی ساری از پیش‌بینی تولید ۲ هزار و ۴۰۰ تن محصول کلزا در سال زراعی جدید خبر داد.

سید اسماعیل علوی در گفت وگو با خبرنگار مهر اطهارکرد: مجموع سطح زیر کشت این محصول در اراضی زراعی شهرستان یک هزار و ۴۰۵ هکتار است که با مدیریت مناسب مزارع و مساعد بودن شرایط اقلیمی، دستیابی به عملکرد مطلوب مورد انتظار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری در ادامه با اشاره به سیاست‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص خوداتکایی در تولید روغن خوراکی، توسعه کشت کلزا را گامی مؤثر در جهت بهبود تناوب زراعی، افزایش بهره‌وری خاک و کاهش وابستگی به واردات عنوان کرد.

علوی همچنین بر ارائه خدمات فنی و ترویجی، تأمین نهاده‌های کشاورزی و حمایت‌های تسهیلاتی به کشاورزان کلزاکار برای ارتقای سطح تولید و پایداری کشت این محصول تأکید کرد.

کد مطلب 6820829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها