سید اسماعیل علوی در گفت وگو با خبرنگار مهر اطهارکرد: مجموع سطح زیر کشت این محصول در اراضی زراعی شهرستان یک هزار و ۴۰۵ هکتار است که با مدیریت مناسب مزارع و مساعد بودن شرایط اقلیمی، دستیابی به عملکرد مطلوب مورد انتظار است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری در ادامه با اشاره به سیاستهای ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص خوداتکایی در تولید روغن خوراکی، توسعه کشت کلزا را گامی مؤثر در جهت بهبود تناوب زراعی، افزایش بهرهوری خاک و کاهش وابستگی به واردات عنوان کرد.
علوی همچنین بر ارائه خدمات فنی و ترویجی، تأمین نهادههای کشاورزی و حمایتهای تسهیلاتی به کشاورزان کلزاکار برای ارتقای سطح تولید و پایداری کشت این محصول تأکید کرد.
نظر شما