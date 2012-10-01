میوه و تره بار بیش از نیاز بازار خوزستان تولید می شود

اکبر بدیعی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: به دلیل تولید بعضی از اقلام به میزان زیاد در استان، مقداری از آنها به خصوص گوجه فرنگی به خارج از کشور صادر می‌ شوند.

وی با اشاره به اینکه روزانه 200 تا 400 تن از میوه و تره‌ بار به کشور عراق صادر می ‌شود، تصریح کرد: صادرات خوزستان اغلب شامل صیفی‌ جات از جمله خیار، بادمجان، گوجه فرنگی و هندوانه به کشور عراق است، هنداونه به ترکیه نیز صادر می ‌شود.



رئیس اتحادیه صنف بارفروشان اهواز با بیان اینکه میوه و تره ‌بار در بازار به وفور وجود دارد، گفت: بر خلاف قیمت مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز و مرغ که روز به روز افزایش می یابد، قیمت میوه و تره ‌بار در حال کاهش است و اکنون با کیفیت عالی و قیمت مناسب عرضه می ‌شود.



بدیعی با اشاره به سقف قیمت انواع میوه و تره‌ بار در میادین عنوان کرد: قیمت هر کیلوگرم انگور سیاه یک هزار و 400 تومان، هر کیلوگرم لیموشیرین یک هزار و 500 تومان، هر کیلوگرم شلیل و لیموترش سه هزار تومان، هر کیلوگرم موز دو هزار و 300 تومان، هر کیلوگرم سیب درختی دو هزار تومان و هر کیلوگرم انگور عسکری یک هزار و 100 تومان است.



بدیعی اضافه کرد: هر کیلوگرم گوجه‌ فرنگی و بادمجان نیز با قیمت 500 تومان، هر کیلوگرم هندوانه 250 تومان، هر کیلوگرم کاهو هزار تومان، هر کیلوگرم هویج 700 تومان و هر کیلوگرم کلم 800 تومان عرضه شد.