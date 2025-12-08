به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و خروجی مدل‌های هواشناسی، وضعیت جوی استان قم از روز دوشنبه تا روز پنج‌شنبه به صورت عمدتاً نیمه‌ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود.

امروز آسمان استان در بیشتر مناطق نیمه‌ابری تا ابری و در برخی ساعات همراه با غبار خواهد بود و همچنین در مناطق مرتفع غرب استان، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده وجود دارد.

فردا سه‌شنبه نیز شرایط جوی مشابهی حاکم خواهد بود و در بخش‌هایی از استان، به‌ویژه مناطق کوهستانی، بارش‌های پراکنده و خفیف باران انتظار می‌رود و پیش بینی می‌شود در ارتفاعات، شدت بارش‌ها به صورت رگباری و کوتاه‌مدت باشد.

در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه آسمان در اکثر نقاط نیمه‌ابری تا ابری باقی می‌ماند و در برخی ساعات، به‌ویژه در مناطق مرکزی و غربی استان، بارش‌های پراکنده ادامه خواهد داشت.

از نظر تغییرات دمایی، امروز تغییرات محسوسی نسبت به روز گذشته پیش‌بینی نمی‌شود، اما از روز سه‌شنبه کاهش محسوس دمای بیشینه در سطح استان قم رخ خواهد داد و در عین حال، دماهای کمینه در ساعات شبانه و صبحگاهی روند افزایشی خواهد داشت که به معنای کاهش اختلاف دمای شب و روز است.

امروز دوشنبه به دلیل پایداری نسبی جو، وزش باد در بیشتر ساعات آرام خواهد بود که همین شرایط سبب انباشت آلاینده‌های جوی و افت کیفیت هوا در مناطق صنعتی و پرجمعیت استان قم می‌شود.

از شهروندان به‌ویژه سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی خواستند از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند.