52 هزار اشتراک برق در بوئین زهرا واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ احد احمدی روز سه شنبه در بازدید از اداره برق شهرستان بوئین زهرا با بیان اینکه توسعه طرح‌های برق‌ رسانی در این شهرستان با جدیت در حال انجام است اظهارداشت:‌ تا پایان سال جاری چندین پروژه برق ‌رسانی در بخش‌های چهار‌گانه این شهرستان به مرحله بهره ‌برداری می ‌رسد.

فرماندار شهرستان بوئین زهرا اضافه کرد: بیش از 52 هزار اشتراک برق تا‌کنون در این شهرستان واگذار شده است.

وی گفت:‌ برق‌رسانی به روستاها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و از ابتدای دولت نهم تا‌کنون خدمات چشمگیری در حوزه برق‌ رسانی در این شهرستان انجام شده و توسعه شبکه‌های برق ‌رسانی نیز با برنامه‌های صورت گرفته در حال افزایش است.

احمدی با اشاره به تکریم ارباب رجوع در ادارات به عنوان یک ضرورت و اصل محوری بیان کرد: کارمندان و مسئولان ادارات و ارگان‌های دولتی باید به موضوع تکریم ارباب رجوع بیشتر توجه کنند.

وی روند پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی شهرستان بوئین زهرا را شتایان ذکر کرد و اظهارداشت:‌ امیدواریم با پشتیبانی مردمی بتوانیم گام‌های مؤثری را در عرصه خدمت‌ رسانی بی‌‌منت به مردم بویژه روستاییان برداریم.

فرماندار شهرستان بوئین زهرا بیان کرد: توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ناشناخته‌ فراوانی در این شهرستان وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

احمدی جهاد و سازندگی ر ا از پایه‌های اساسی نظام اسلامی دانست و گفت: دولت و سایر قوای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اراده محکمی برای آبادانی و عمران دارند و مردم نیز باید همپای دولت در مسیر آباد کردن و پیشرفت جمهوری اسلامی تلاش کنند.

فرماندار شهرستان بوئین زهرا ادامه داد: در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز تا‌کنون فعالیت‌های مختلفی در این شهرستان انجام شده که شایسته تقدیر است.

