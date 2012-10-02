  1. استانها
۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۳

رویا کلیشادی:

مصرف بی‌رویه فست‌فودها برای کودکان حکم دخانیات را دارد

مصرف بی‌رویه فست‌فودها برای کودکان حکم دخانیات را دارد

اصفهان – خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان گفت: زمانی دشمنان با شیوع دخانیات در بین کودکان و نوجوانان ایران به دنبال رسیدن به اهداف شوم خود بودند و امروز با شیوع استفاده از فست فودها همین سیاست را دنبال می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رویا کلیشادی ظهر سه شنبه در کنفرانس علمی "پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی" در ارتباط با پیشگیری اولیه از بیماری‌های قلبی و عروقی در کودکان اظهار داشت: در حال حاضر ذائقه کودکان و نوجوانان ایران تغییر کرده و با توجه به امر فرزند سالاری در خانواده‌ها بسیاری از مردم ایران به سمت غذاهای آماده رفتند.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان افزود: در یک پژوهش علمی که روی 21 هزار دانش‌آموز ایران صورت گرفت مشخص شد که  دور کمر کودکان ایران بیش از کودکان انگلیسی است و این نشان دهنده استعداد ژنتیکی چاقی شکمی در کودکان کشور است.

 وی ادامه داد: بر اساس پژوهشی که سال 2007  روی کودکان 6 ساله انجام گرفت مشخص شد که 19 درصد این کودکان مبتلا به کمبود وزن و 17 درصد از کودکان حاضر در پژوهش اضافه وزن دارند.

کلیشادی کم‌تحرکی را مضرترین عامل در بروز بیماری‌های قلبی وعروقی عنوان کرد و افزود: بر اساس میانگین جهانی در طول شبانه‌روز یک کودک باید 2 ساعت تلوزیون تماشا کند که در ایران این زمان به 4 ساعت و نیم می‌رسد.

وی اضافه کرد: میزان اختلال چربی خون در کودکان و نوجوانان ایران با وزن طبیعی و شیوه زندگی سالم، 25 درصد است.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان با اشاره به اینکه در صورت اصلاح شیوه زندگی سالم با کاهش بروز دیابت در افراد مواجه می‌شویم، ادامه داد: با توجه به اینکه سلیقه‌های غذایی کودکان تا سن 3 سالگی شکل می‌گیرد و از سویی دیگر عادات غذایی در بروز بیماری‌های قلبی و عروقی تاثیر دارد بنابراین لازم است که از همان ابتدا نمک و شکر به غذای کودکان اضافه نکنیم.

وی تاکید کرد: البته مصرف یک کم نمک عامل بیماری در کودکان نمی‌شود بلکه در طول زندگی فرد یاد می‌گیرد که نمک و شکر بیش از اندازه به غذای خود اضافه کنند.

کد خبر 1710731

