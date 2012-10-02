به گزارش خبرنگار مهر، رویا کلیشادی ظهر سه شنبه در کنفرانس علمی "پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی" در ارتباط با پیشگیری اولیه از بیماری‌های قلبی و عروقی در کودکان اظهار داشت: در حال حاضر ذائقه کودکان و نوجوانان ایران تغییر کرده و با توجه به امر فرزند سالاری در خانواده‌ها بسیاری از مردم ایران به سمت غذاهای آماده رفتند.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان افزود: در یک پژوهش علمی که روی 21 هزار دانش‌آموز ایران صورت گرفت مشخص شد که دور کمر کودکان ایران بیش از کودکان انگلیسی است و این نشان دهنده استعداد ژنتیکی چاقی شکمی در کودکان کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس پژوهشی که سال 2007 روی کودکان 6 ساله انجام گرفت مشخص شد که 19 درصد این کودکان مبتلا به کمبود وزن و 17 درصد از کودکان حاضر در پژوهش اضافه وزن دارند.

کلیشادی کم‌تحرکی را مضرترین عامل در بروز بیماری‌های قلبی وعروقی عنوان کرد و افزود: بر اساس میانگین جهانی در طول شبانه‌روز یک کودک باید 2 ساعت تلوزیون تماشا کند که در ایران این زمان به 4 ساعت و نیم می‌رسد.

وی اضافه کرد: میزان اختلال چربی خون در کودکان و نوجوانان ایران با وزن طبیعی و شیوه زندگی سالم، 25 درصد است.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان با اشاره به اینکه در صورت اصلاح شیوه زندگی سالم با کاهش بروز دیابت در افراد مواجه می‌شویم، ادامه داد: با توجه به اینکه سلیقه‌های غذایی کودکان تا سن 3 سالگی شکل می‌گیرد و از سویی دیگر عادات غذایی در بروز بیماری‌های قلبی و عروقی تاثیر دارد بنابراین لازم است که از همان ابتدا نمک و شکر به غذای کودکان اضافه نکنیم.

وی تاکید کرد: البته مصرف یک کم نمک عامل بیماری در کودکان نمی‌شود بلکه در طول زندگی فرد یاد می‌گیرد که نمک و شکر بیش از اندازه به غذای خود اضافه کنند.