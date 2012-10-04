۱۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۴

اعطای نشان ملی شجاعت به محمد بنا و کوروش باقری از سوی رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در حاشیه مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال آوران پاراالمپیک 2012 لندن نشان ملی درجه یک شجاعت را به محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی و نشان ملی درجه سه  شجاعت را به کوروش باقری سرمربی تیم ملی وزنه برداری اعطا کرد.

به گزارش مهر، آئین تجلیل از قهرمانان و مدال آوران پاراالمپیک 2012 ( کاروان دلوار) صبح امروز ( پنج شنبه) با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در تالار وحدت برگزار شد.

در این مراسم که عباسی وزیر ورزش وجوانان، مسعود ظریبافان و تعداد دیگری از مسئولان کشوری حضور یافتند از تعدادی از ورزشکاران، مربیان و اعضای کادر فنی پاراالمپیک 2012 لندن تجلیل شد.

