احداث بیمارستان دوم میناب در هاله ای از ابهام

به گزارش خبرنگار مهر،شهرستان میناب که از دیرزمان به عنوان مرکزیت شرق استان چه از لحاظ سیاسی و تجاری و همچنین از نظر بهداشتی و درمانی مورد توجه بوده است همچنان با فعالیت تنها مرکز درمانی سطح دو شرق استان و حضور بیش از 30 پزشک متخصص و فوق تخصص به عنوان کانون توجهات مردم این منطقه مطرح است و سالانه شاهد مراجعه بیماران و نیازمندان به مسائل تشخیصی و درمانی از شهرستان های شرق و حتی روستاها و شهرهای جنوب استان کرمان به این شهرستان است.

طبق تحقیقات به عمل آمده بخش اورژانس تنها مرکز درمانی مجهز شرق هرمزگان روزانه به صورت میانگین حدود 400بیمار را پذیرش می کند که این آمار در ماه به 12هزار نفر می رسد و این در حالی است که میناب به واسطه مشکلات ناشی از نامناسب بودن جاده ها و نبود فرهنگ استفاده از موتورسیکلت و همچنین تردد خودرو های حامل سوخت قاچاق، از حجم بالای تصادفات و حوادث ترافیکی رنج می برد و امکانات و پرسنل محدود بیمارستان میناب را به خود مشغول کرده است.

میناب مرکز درمانی شرق هرمزگان

سال هاست که کمبود ها و نواقص موجود در بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) و اتفاقات و نارضایت های ناشی از آن گریبان مردم منطقه را گرفته و گاها در رسانه ها مطرح شده است و در کشور اندک کسی هست که نام بیمارستان میناب را نشنیده باشد.

البته پرسنل زحمت کش و از جان گذشته این مرکز درمانی با تحمل فشار های بالای کاری و بار روانی موجود همه توان خود را برای ارتقاء سطح کیفی خدمات این بیمارستان به کار بسته اند اما نباید فراموش کرد چارت سازمانی مرکز براساس بیمارستان 96 تخت خوابی بسته شده است و اکنون در شرایط عادی به بیش از 220 بیمار پذیرش داده می شود.

بعضی از بخش های بیمارستان میناب ،به عنوان نخستین و تنها بخش موجود در شرق ارائه خدمات می دهد که می توان به بخش سی تی اسکن اشاره داشت که با دو نفر پرسنل ماهیانه حدود یک هزار مورد سی تی ،بار منطقه شرق و حتی در برخی مواقع مرکز و غرب استان را نیز به دوش می کشد.

کمبود فضا و تجهیزات در بخش زنان و زایمان این بیمارستان به دفعات موجب شکایت و اعتراض مراجعین شده است و بارها اطلاعات از درون بخش به بیرون درز کرده که بیماران مجبورند به واسطه پر بودن تخت ها بر روی زمین پذیرش شوند.

این مشکلات و بیشتر از آن همه و همه ناشی از حجم بالای نیاز میناب به ارتقاء کمی و کیفی مراکز درمانی و به خصوص توجه و تسریع در عملیاتی کردن بیمارستان دوم این شهرستان است.

تسریع در احداث بیمارستان جدید میناب ضروری است

رئیس شبکه بهداشت شهرستان میناب درگفتگو با خبرنگار مهرگفت: مهمترین خواسته دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در خصوص احداث بیمارستان دوم میناب ،تسریع در روند اجرای این پروژه با در سپردن مسئولیت احداث به دفتر فنی دانشگاه است.

سید محمود احمدی کوهپایه با بیان اینکه بزرگترین دغدغه پروژه بیمارستان 162 تختی میناب تامین زمین مناسب است بیان داشت:با توجه به اینکه اکثر پروژه های عمرانی میناب با مشکل کمبود زمین مواجه هستند،در چند نقطه از شهر میناب گزینه هایی مطرح شده است که کارگروه مربوطه در حال بررسی آیتم های لازم برای احداث این پروژه است.

وی ادامه داد: اعتبار اولیه اختصاص یافته به این پروژه حدود بیست میلیارد ریال مشخص شده است که صرفا برای احداث بیمارستان است ، اما درصورتی که زمین مناسب دولتی برای اجرای پروژه یافت نشود ،بخشی از اعتبار صرف خرید زمین خواهد شد، و این خود موجب تاخیر در تامین اعتبارات مورد نیاز خواهد شد.

بیمارستان 96 تختخوابی و 220 تخت درمانی!

وی با اشاره به تاخیر ایجاد شده در احداث بیمارستان دوم افزود: بیمارستان 96 تخت خوابی حضرت ابوالفضل (ع) میناب که هم اکنون با ایجاد تغییرات و اضافه شدن برخی بخش ها به 220 تخت افزایش داده شده است هم پاسخگوی مراجعات و نیاز منطقه نیست و می بایست برای کاهش حجم فشار های موجود بر پرسنل و جلوگیری از بروز مشکلات جبران ناپذیر به روند اجرای این مصوبه سرعت بخشید.

وی با تاکید بر پیگیری عوامل اجتماعی موثر بر سلامت اظهار داشت: باید توجه داشت که در شهرستان میناب تنها 25درصد از عوامل موثر بر سلامت مربوط به بهداشت و درمان است و 75 درصد باقی مانده مربوط به عوامل اجتماعی متشکل از رفتار های پرخطر، اعتیاد ،حوادث ترافیکی و بی توجهی به بهداشت فردی است.

وی در ادامه ابراز داشت:خیلی راحت می توان با مقایسه بیمارستان میناب با بیمارستان های هم رده در استان های دیگر دریافت، که چه مقدار از وقت و هزینه این مرکز صرف پرداختن به درمان مصدومین ترافیکی ، درگیری ها و نزاع می شود.

مردم شهرستان میناب مدت ها است که در انتظار بهره برداری از مصوبات سفر های چهار گانه رئیس جمهور به این منطقه هستند تا بلکه شیرینی این خدمات به کام مردم رنجور و محروم این شهرستان هم بنشیند.