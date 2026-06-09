خدمات تشخیصی و تصویربرداری پزشکی در میناب ارتقا یافت

میثم صالحی در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ضرورت حمایت از خانوادههای آسیبپذیر، اظهار داشت: در راستای اجرای برنامههای حمایتی نظام سلامت و به منظور کاهش چشمگیر هزینههای درمانی برای مردم شرق هرمزگان، تصمیم بر آن شد تا خدمات تشخیصی سونوگرافی در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب، با تعرفه کاملاً دولتی ارائه شود.
وی با تأکید بر اینکه این طرح صرفاً محدود به بیماران بستری نیست، افزود: یکی از دغدغههای اصلی شهروندان، هزینههای بالای خدمات سرپایی است. لذا در این برنامه جدید، برنامهریزی ویژهای برای پذیرش و ارائه خدمات به بیماران سرپایی نیز صورت گرفته است تا عدالت در سلامت محقق شود.
صالحی تصریح کرد: هدف ما تبدیل میناب به یک قطب درمانی متمرکز است تا با ارائه خدمات باکیفیت در این مرکز، نیاز مبرم مردم به سفر به مراکز دوردست برای انجام تصویر برداریهای ساده کاهش یابد.
وی در ادامه گفت: این تمرکز خدمات در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)، علاوه بر کاهش هزینههای جابهجایی برای بیماران، باعث ارتقای سطح کیفی خدمات تشخیصی در کل منطقه خواهد شد.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان در پایان با ارائه جزئیات اجرایی خاطرنشان کرد: تمامی متقاضیان میتوانند از روز شنبه تا چهارشنبه هر هفته، جهت دریافت نوبت و انجام سونوگرافی با تعرفه دولتی به بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب مراجعه کنند.
وی تأکید کرد: این خدمات از طریق نوبتدهی حضوری روزانه مدیریت میشود تا عدالت در توزیع خدمات رعایت شود.
صالحی در پایان خاطرنشان کرد: دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان تمام توان خود را برای افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی و تشخیصی با کیفیت و هزینه مناسب به کار گرفته است و امیدواریم این اقدام، گامی مؤثر در جهت برطرف کردن بخشی از دغدغههای درمانی شهروندان این منطقه باشد.
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