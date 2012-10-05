تئاتر لرستان همچنان باید پیش برود/ راهی تا رسیدن به ماه!

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین جسنواره تئاتر استان لرستان هر چند با اتفاقات خوبی در زمینه بازی، نمایشنامه و سایر بخش های هنر تئاتر همراه بود ولی همچنان از نقاط ضعفی رنج می برد که ضرورت تمرین، فعالیت و همچنین آموزش بیشتر در این حوزه را آشکارتر می سازد؛ موضوعی که در سخنان داوران جشنواره نیز به آن اشاره شد.

انوشیروان ارجمند داور بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان لرستان در مراسم اختتامیه با اشاره به اینکه خوشحالم که در اقلیم دیگری از سرزمین پهناور ایران حضور دارم، گفت: لرستان دیار مردمان شجاع، دلاور و بی باک و مخزن اسرار نهفته سرزمین باستانی ایران است.

وی با بیان اینکه باید هنر در سرزمین لرستان آنچنان شاخ و برگی داشته باشد که همه را به وجد آورد، افزود: کاش می شد روزهای این جشنواره طولانی تر بود تا با جوانان هنرمند این استان بیشتر آشنا می شدم.

داور بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان لرستان با تاکید بر اینکه جوانان هنرمند لرستانی قابل ستایش هستند، تصریح کرد: محبتهای این جوانان را هرگز از یاد نخواهیم برد.

ارجمند با اشاره به اینکه دوست داشتم در مدت بیشتری با هنرمندان می نشستیم و اشکالات نمایشنامه ها و اجراها را بررسی می کردیم، یادآور شد: کاش مدت بیشتری در اختیار داشتیم و با هم نمایشنامه ها را اصلاح می کردیم و بازیها را قابل باورتر می کردیم.

وی با تمجید از آثار ارائه شده در جشنواره تئاتر لرستان ادامه داد: هنرمندان لرستانی حتی در یک سالن کوچک توانستند تئاتر را اجرا کنند و به بهترین شکل نیز ارائه دهند.

داور بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان لرستان تصریح کرد: بسیار راغب بودم با جوانان هنرمند لرستانی از نزدیک آشنا شوم.

ارجمند با بیان اینکه در این خطه از ایران هنرمندان بزرگی پرورش یافته اند، یادآور شد: لرستان خطه ای نبوده که حالا تئاتر در آن قدم بگذارد بلکه فعالیتهای هنری در حوزه تئاتر در لرستان قدمت زیادی دارد.

وی با اشاره به اینکه فشردگی کارها در سه روز برگزاری جشنواره بسیار بالا بود و نتوانستیم داشته هایمان را با هم در میان بگذاریم، یادآور شد: خوشحالم که در سرزمینی پا نهادم که خاکش از هرگونه حسد و کینه خالی بود.

داور بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان لرستان با تاکید بر اینکه نباید کار را در همین جا به اتمام رساند و رها کرد، افزود: هنرمندان لرستانی باید تا اوج قله ها و رسیدن به ماه پیش بروند.

در ادامه این مراسم حجت الله علیخانی دیگر داور بیست و چهارمین جشنواره تئاتر لرستان به روی صحنه آمد و سخنان خود را با بیان گلایه هایی آغاز کرد.

وی با بیان اینکه پیش از آنکه برگزیدگان جشنواره را اعلام کنم می خواهم دو گلایه را مطرح کنم، افزود: در مدت برگزاری جشنواره چشممان به در ماند که مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را در سالنهای نمایش ببینیم.

داور بیست و چهارمین جشنواره تئاتر لرستان تصریح کرد: من در تهران اگر کار تئاتر می کنم در صورتی که رئیس من نیاید کار من را ببیند دو احتمال را می دهم که یا بیش از حد به من اعتماد دارد و یا من را لایق نمی داند که کار من را ببیند و دستم را بگیرد و حمایت کند.

علیخانی با بیان اینکه هنرمندان لرستان شما را دوست دارند و شما باید بیش از این به آنها توجه کنید، یادآور شد: این حرفها، حرفهای خود من به عنوان حجت الله علیخانی است نه حرف فرد دیگری.

وی همچنین به روند داوریها اشاره کرد و گفت: من و آقای مسعود رایگان و انوشیروان ارجمند به اتفاق هم آراء جشنواره را دادیم و حتی یک مورد اختلاف نظر در بین ما نبود.

علیخانی افزود: در دادن آرا به سرعت با هم به نفاهیم می رسیدیم و هر اسمی که گفته می شد به سرعت موافقت می شد.

داور بیست و چهارمین جشنواره تئاتر لرستان تصریح کرد: این اتفاق نظر خیلی کمک کرد که در فاصله کوتاه بین آخرین نمایش و اختتامیه به نتیجه برسیم.

علیخانی افزود: گلایه دوم من این است که در سالهای آینده یک روز فاصله گذاشته شود بین آخرین اجرا و اختتامیه تا با عجله کارها انجام نشود و نهایت دقت به خرج داده شود.