به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک ترید، خانم موریسون که در این سخنرانی با عنوان «چه چیزی لذت بخش است و چقدر تهییج آموزش واقعی در آموزش پرینستون وجود دارد» شرکت کرده بود، 17 سال سابقه آموزش ادبیات و نویسندگی در این دانشگاه معتبر برخوردار است. او که تا سال 2006 این کرسی را در اختیار داشت، در این نشست به روخوانی جدیدترین رمانش با عنوان «خانه» پرداخت و بعد به سوال‌های شرکت کنندگان پاسخ داد. رمان «خانه» دهمین رمان اوست و امسال منتشر شده است.

او در پاسخ به سئوالی درباره چگونگی آموزش اطلاعات خودش گفت مجموعه مقالاتش با عنوان «بازی در تاریکی» از دل همین کلاس‌ها بیرون آمده است. او گفت:«ما ادبیات می‌خوانیم و درباره‌اش حرف می‌زنیم. این یک تجربه واقعی از آموزش هم برای من و هم برای دانشجویان است.»

او در پاسخ به سئوالی با این مفهوم که با نگاه به کودکی شما، به عنوان کودکی که در معرض ادبیات قرار نداشتید، چگونه یک عمر عشق ورزیدن به مطالعه و نوشتن را فرا گرفتید؟ گفت: «زندگی‌ام پیش از کتاب خواندن را به خاطر نمی‌آورم. خواندن در خانواده ما سهم زیادی داشت هرچند کتابخوانی برای سیاهان غیرقانونی بود و اگر آنها کتاب می‌خواندند، بازداشت می‌شدند». او افزود: «اما با کتاب خواندن می‌توان موانع را برداشت چون کتاب خواندن قدرت می‌آورد».

تونی موریسون 81 ساله به تازگی از سفر فرانسه بازگشته است. او هفته پیش جشنواره ادبیات آمریکایی در فرانسه را افتتاح کرد.