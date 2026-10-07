تجلیل از ۴۱ پلیس امین و شجاع برگزیده جشنواره صدرا در بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حیدر سوسنی در حاشیه برگزاری جشنواره صدرا که با دبیری رییس بازرسی ارشد انتظامی استان و همزمان با هفته انتظامی در بوشهر برگزار شد، اعلام داشت: برای تحقق پلیس در تراز انقلاب اسلامی، می‌بایست فرهنگ خدمت شجاعانه همراه با درستکاری و اخلاص در بین کارکنان نهادینه شود.

فرمانده انتظامی استان بوشهر در این رویداد که با حضور تعدادی از مسئولین استانی، خانواده شهدا و جمعی کثیری از کارکنان انتظامی،دریابانی و یگان ویژه استان در بوشهر برگزار شد اظهار کرد:

استان ولایتمدار بوشهر ،دیار اسوه های شجاعت ، رشادت و انسان های وارسته و با ایمان است و پلیس استان هم با تأسی از آموزه های دینی و انقلابی در پاسداشت امنیت و آرامش مردم شریف استان،بصورت شبانه روزی در حال انجام وظیفه هستند.

سردار سوسنی با تأکید بر اینکه خدمتگذاری به هم‌استانی‌های خود را در هر شرایطی بر خود یک وظیفه می‌دانیم، افزود: به گواه ارزیابی های صورت پذیرفته،پلیس استان در ایام جنگ ۱۲ روزه،جنگ رمضان و تا این لحظه با رشادت و اخلاص و در اکثر شاخص های امنیتی موفق بوده و این مهم با اعتماد و همکاری مردم با پلیس که مهمترین سرمایه هست بدست آمده است.

در خاتمه این رویداد، از ۴۱ نفر از کارکنان انتظامی،دریابانی و یگان ویژه استان بعنوان پلیس امین و شجاع برگزیده ،با اهداء لوح تقدیر و هدایا تجلیل به عمل آمد.