به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا الوند مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به فرارسیدن هفته ملی کودک گفت: ۱۶ مهرماه همزمان با روز جهانی کودک در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می‌شود و در ایران نیز به منظور ارج نهادن به جایگاه کودک به عنوان آینده‌سازان جامعه، هفته ملی کودک نام‌گذاری شده است.

وی افزود: برای هفته ملی کودک، برنامه‌های مختلفی در سراسر کشور طراحی شده که حوزه‌های توانبخشی، امور خانواده، مشاوره، فوریت‌های اجتماعی و دفتر امور کودکان و نوجوانان را دربرمی‌گیرد و به عبارتی این برنامه‌ها فرادفتری است و همه بخش‌های سازمان بهزیستی که با حوزه کودک ارتباط دارند در اجرای آن مشارکت می‌کنند.

الوند ادامه داد: از همکارانمان در تمام استان‌های کشور خواسته‌ایم برنامه‌های شاد و مفرحی برای کودکان طراحی کنند. یکی از این برنامه‌ها، کمپ دورهمی است که امروز در استان تهران در حال برگزاری است. هدف از این برنامه این است که کودکان در کنار یکدیگر لحظات خوشی را تجربه کنند، برای مدتی از دغدغه‌های درسی و مسائل پیرامون زندگی فاصله بگیرند و در کنار آن، مهارت زندگی کردن در جمع و تجربه رفتارهای اجتماعی را بیاموزند.

مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور گفت: بازی‌هایی که در این برنامه‌ها طراحی شده‌اند، متناسب با ابعاد مختلف رشد کودکان از جمله رشد شناختی، عاطفی و ادراکی هستند و می‌توانند در تقویت این ابعاد مؤثر باشند. برنامه‌های مشابهی نیز در تمام استان‌های کشور اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی در مراکز شبه‌خانواده بیان کرد: در این ایام تلاش کرده‌ایم برای این کودکان امکان دیدار با اعضای خانواده واجد شرایط و صلاحیت فراهم شود تا کودکان بتوانند در کنار خانواده خود حضور داشته باشند.

اجرای طرح «دست‌های مهربانی» برای کودکان مراکز شبه‌خانواده

الوند با اشاره به اجرای طرح «دست‌های مهربانی» گفت: این طرح امسال در ۱۰۰ مرکز نگهداری کودکان هفت تا ۱۲ سال عملیاتی شده است. هدف از اجرای آن، ترمیم بنیان‌های عاطفی کودکان و احیای مفهوم معنوی و اجتماعی پدربزرگ و مادربزرگ و انتقال تجربه از این طریق است.

وی افزود: بر اساس این طرح، در مراکز کودکان هفت تا ۱۲ سال، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های داوطلب و توانمند، ترجیحاً زوج‌هایی که از نظر جسمی توانمند، بانشاط و دارای مهارت و تجربه هستند، در کنار کودکان قرار می‌گیرند و یک روز در هفته به صورت مستمر، در کنار تیم مراقبت و کودکان حضور خواهند داشت.

مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: اجرای این طرح در راستای برنامه‌های خانواده‌محوری سازمان بهزیستی در حوزه کودکان انجام می‌شود. کودکانی که به دلایل مختلف از حضور در کنار پدر و مادر و الگوهای همانندساز خانوادگی محروم شده‌اند، باید بتوانند مفاهیمی مانند پدربزرگ و مادربزرگ را تجربه کنند و از الگوهای رفتاری و تجربه‌های آنان بهره ببرند.

الوند ادامه داد: تمام مراکز مشاوره سازمان بهزیستی در این ایام خدمات رایگان به کودکان و نوجوانان جامعه هدف ارائه می‌کنند. همچنین برای خانواده‌های دارای فرد دارای معلولیت و خانواده‌های آسیب‌دیده یا در معرض آسیب نیز خدمات مشاوره‌ای رایگان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: غربالگری‌های رفتاری و سلامت جسمی کودکان و نوجوانان نیز در این ایام در استان‌های مختلف کشور انجام خواهد شد. مراکز استعدادیابی سازمان نیز برنامه‌هایی را برای شناسایی استعداد کودکان برگزار می‌کنند تا میزان علاقه و استعداد آنها در رشته‌های مختلف هنری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی مشخص شود و امکان سرمایه‌گذاری هدفمند روی استعدادهای آنان فراهم شود.

الوند گفت: برنامه‌های ورزشی و دورهمی‌های خانوادگی نیز در استان‌های مختلف برگزار می‌شود تا کودکان جامعه هدف و خانواده‌های تحت پوشش بتوانند یک روز را در کنار یکدیگر سپری کنند.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که کودکان فرصت داشته باشند سرمایه درونی خود را در کنار سرمایه اجتماعی سازمان بهزیستی ارتقا دهند. کودکان فارغ از جنسیت، مذهب، سن، خانواده و طبقه اجتماعی باید شاد باشند و نباید درگیر دسته‌بندی‌های اجتماعی شوند. اگر بتوانیم با چنین نگاهی به کودکان توجه کنیم، کودکان سالم امروز می‌توانند آینده‌سازان سالم فردای جامعه و جهان باشند و سرمایه اجتماعی نیز به همین شکل رشد خواهد کرد.

تحصیل رایگان کودکان تحت سرپرستی بهزیستی

مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور درباره وضعیت تحصیل کودکان تحت سرپرستی نیز گفت: تمام کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی دفتر امور کودکان و نوجوانان، از زمانی که وارد سیستم مراقبت شبانه‌روزی می‌شوند، از خدمات آموزشی بهره‌مند می‌شوند و تحصیل آنها در مدارس دولتی به صورت رایگان و با هزینه دولت انجام می‌شود.

وی افزود: برای کودکانی که به آموزش بیشتری نیاز دارند، در رشته‌های مختلف معلم تقویتی در نظر گرفته شده است. این معلمان می‌توانند در مراکز بهزیستی حضور پیدا کنند. همچنین کودکان می‌توانند از مراکزی که سازمان با آنها قرارداد دارد، مانند آموزشگاه قلم‌چی، به صورت رایگان استفاده کنند.

الوند با اشاره به برنامه مهارت‌آموزی کودکان تحت سرپرستی گفت: از سال ۱۴۰۴ روی چهار حوزه مهارتی کودکان و نوجوانان سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و امسال دومین سال اجرای این برنامه است. تمام کودکان و نوجوانان ۱۲ سال به بالا موظف هستند با استفاده از اعتبارات سازمان، حداقل دو مهارت را یاد بگیرند تا در چهار تا پنج سال آینده و هنگام ورود به زندگی مستقل، از توانمندی لازم برخوردار باشند.

وی ادامه داد: این مهارت‌ها در حوزه‌های حرفه‌ای، هنری، فرهنگی، ورزشی و آموزشی تعریف شده‌اند. برای مثال، کودک می‌تواند یک زبان خارجی مانند انگلیسی، عربی یا اسپانیایی را انتخاب کند و با تشخیص تیم مراقبت و گروه استعدادیابی، آن را طی چند سال ادامه دهد.

مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور افزود: در حوزه ورزشی نیز کودک می‌تواند رشته‌ای را که به آن علاقه و استعداد دارد انتخاب کند. در بخش فرهنگی نیز مهارت‌هایی مانند آموزش قرآن، ترتیل، حفظ و قرائت قرآن، تجوید، نویسندگی و مجری‌گری در نظر گرفته شده است. در کنار این موارد، یک مهارت حرفه‌ای و شغلی نیز به کودک آموزش داده می‌شود.

الوند در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات کمک می‌کند کودکان و نوجوانان هنگام ورود به مرحله زندگی مستقل، بتوانند از اعتباراتی که برای توانمندسازی آنها اختصاص داده می‌شود به درستی استفاده کنند و علاوه بر توسعه فردی و بهبود شرایط زندگی خود، در توسعه جامعه و کشور نیز نقش داشته باشند.