تست سرد ۵ کیلومتر از مسیر توسعه جنوبی خط ۶ مترو با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) اعلام کرد: شامگاه سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵، تست سرد مسیر ۵ کیلومتری مربوط به فاز نخست پروژه توسعه جنوبی خط ۶ مترو با موفقیت انجام شد.

این مسیر از ایستگاه در حال بهره‌برداری دولت‌آباد تا ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) امتداد دارد و آماده بودن آن از نظر سازه‌ای و تجهیزاتی، یکی از پیش‌نیازهای افتتاح این ایستگاه و قرار گرفتن آن در اختیار شهروندان است.

در جریان تست سرد، مسیر تونلی به‌صورت رفت‌وبرگشت در طول ۵ کیلومتر مورد آزمایش قرار گرفت و مواردی از جمله گاباری تونل، فاصله لبه سکو تا قطار، روسازی ریلی، نصب و کارایی تجهیزات داخل تونل و ریل سوم بررسی شد.

تست سرد تونل‌های مترو یکی از مراحل پیش از انجام تست گرم است که طی آن عمدتاً مسائل سازه‌ای و بخشی از تجهیزات مسیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس اعلام شرکت مترو، تست گرم این مسیر ۵ کیلومتری نیز به‌زودی انجام خواهد شد تا شرایط بهره‌برداری از ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) تأیید شود.

پروژه توسعه جنوبی خط ۶ مترو تهران در مجموع شامل ۱۰ کیلومتر مسیر و پنج ایستگاه است که در فاز نخست بهره‌برداری، پنج کیلومتر مسیر به همراه یک ایستگاه وارد مدار خواهد شد.

همچنین عملیات اجرایی دو ایستگاه عبوری در مسیر میان ایستگاه‌های دولت‌آباد و میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در حال انجام و پیگیری است.