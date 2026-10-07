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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

تست سرد ۵ کیلومتر از مسیر توسعه جنوبی خط ۶ مترو با موفقیت انجام شد

تست سرد ۵ کیلومتر از مسیر توسعه جنوبی خط ۶ مترو با موفقیت انجام شد

تست سرد مسیر ۵ کیلومتری فاز نخست توسعه جنوبی خط ۶ مترو از دولت‌آباد تا میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) اعلام کرد: شامگاه سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵، تست سرد مسیر ۵ کیلومتری مربوط به فاز نخست پروژه توسعه جنوبی خط ۶ مترو با موفقیت انجام شد.

این مسیر از ایستگاه در حال بهره‌برداری دولت‌آباد تا ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) امتداد دارد و آماده بودن آن از نظر سازه‌ای و تجهیزاتی، یکی از پیش‌نیازهای افتتاح این ایستگاه و قرار گرفتن آن در اختیار شهروندان است.

در جریان تست سرد، مسیر تونلی به‌صورت رفت‌وبرگشت در طول ۵ کیلومتر مورد آزمایش قرار گرفت و مواردی از جمله گاباری تونل، فاصله لبه سکو تا قطار، روسازی ریلی، نصب و کارایی تجهیزات داخل تونل و ریل سوم بررسی شد.

تست سرد تونل‌های مترو یکی از مراحل پیش از انجام تست گرم است که طی آن عمدتاً مسائل سازه‌ای و بخشی از تجهیزات مسیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس اعلام شرکت مترو، تست گرم این مسیر ۵ کیلومتری نیز به‌زودی انجام خواهد شد تا شرایط بهره‌برداری از ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) تأیید شود.

پروژه توسعه جنوبی خط ۶ مترو تهران در مجموع شامل ۱۰ کیلومتر مسیر و پنج ایستگاه است که در فاز نخست بهره‌برداری، پنج کیلومتر مسیر به همراه یک ایستگاه وارد مدار خواهد شد.

همچنین عملیات اجرایی دو ایستگاه عبوری در مسیر میان ایستگاه‌های دولت‌آباد و میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در حال انجام و پیگیری است.

کد مطلب 6970700

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    نظرات

    • بهروز دشتی IR ۰۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
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      باتوجه به سرازیر شدن جمعیت بسوی تهرانسر که نسبت به دوسال قبل حدود ۳۵درصد جمعیت رشد داشته وفاصله مترو اکباتان تا مرکز تهرانسر حدود ۷کیلومتر است متاسفانه هیچ توجهی نمی کنند تا جمعیت به‌حال انفجار برسد از مسؤلین شهرداری ومترو تهران تدبیری اندیشیده شود سپاسگزارم
    • HK ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
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      با درود و وقت بخیر،لطفا، پروژه متروی پونک،شهرک نفت رو توسعه بدهید، به جهت اینکه این منطقه خیلی شهرک و محله رو در دل خود جا داده است.با تشکر

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