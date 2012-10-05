حملات تلافی جویانه ترکیه به خاک سوریه، موافقت پارلمان با استقرار نیروهای نظامی خارج از مرزهای ترکیه و شکوائیه آنکارا علیه دمشق در شورای امنیت واکنش کشورهای مختلف را به همراه داشت.

غربیها که همواره در پی دامن زدن به تنش ها در منطقه خاورمیانه هستند، شلیک چند خمپاره از خاک سوریه را که به کشته شدن 5 تبعه ترک صورت گرفت، محکوم کرده و خواستار برقراری امنیت در مرزهای دو کشور شدند.

آمریکا

وزارت خارجه آمریکا در ادامه تلاشهای خود برای تفرقه افکنی و دامن زدن به تنش های مرزی میان ترکیه و سوریه ضمن حمایت از حملات تلافی جویانه آن را اقدامی مناسب توصیف کرد.

به نوشته العربیه، "ویکتوریا نولند" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در واشنگتن در ادامه دخالت های خود در امور سایر کشورها ادعا کرد حملات خمپاره ای باعث جلوگیری از تجاوز به حاکمیت ارضی ترکیه می شود.

وی تاکید کرد: ترک ها پاسخ درخوری را به سوریه دادند و در صورت ادامه تجاوزات به حاکمیت ترکیه، پارلمان نیز این قابلیت را دارد تا پاسخ مناسبی به این اقدام بدهد.

هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز در ژستی بشردوستانه ادعا کرد که جهانیان برای اعمال فشار بر دولت بشار اسد و اجرای آتش بس باید با یکدیگر متحد شوند زیرا مقامات سوری به مردم این کشور آسیب می رسانند.

انگلیس

به نوشته ایندیپندنت، "ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس نیز حمله خمپاره ای سوریه به روستایی در ترکیه را محکوم کرد و آن را اقدامی وحشیانه توصیف کرد.

هیگ در گفتگو با احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان و تسلیت به بازماندگان گفت: این حادثه نشان داد که اوضاع سوریه همچنان ملتهب است.

فرانسه

به نوشته رویترز، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز در بیانیه ای خواستار صدور پیام آشکار شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت پرتاب حمله خمپاره ای سوریه به خاک ترکیه شد.

گواتمالا

نماینده گواتمالا و رئیس دوره ای شورای امنیت حملات توپخانه ای را نقض آشکار قوانین بین المللی و تهدید کننده صلح و امنیت خواند و آن را محکوم کرد.

سازمان ملل

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل افزایش تنش های مرزی میان سوریه و ترکیه را تهدید کننده ثبات و صلح منطقه معرفی کرد و خواستار استفاده از راه حل سیاسی برای پایان دادن به تنش های مرزی در منطقه خاورمیانه شد.

سخنگوی بان کی مون اعلام کرد: دبیر کل سازمان ملل از ترکیه و سوریه خواسته تا خویشتنداری خود را افزایش داده و از اقدامات نظامی دست بردارند.

دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد: افزایش تنش های مرزی میان سوریه و ترکیه باعث می شود تا بی ثباتی به دیگر کشورهای همسایه کشیده شود.

رسانه های خبری همچنین گزارش داد که اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه در حال گفتگو با مقامات سوری و ترک برای ترغیب طرفین به کاهش تنش ها هستند.

لبنان

این درحالیست که "میشل سلیمان" رئیس جمهوری لبنان روز گذشته پس از دیدار با همتای آرژانتینی در بوینس آیرس ضمن مخالفت با مداخله نظامی در سوریه بر حل دیپلماتیک بحران در این کشور تاکید کرد.

وی افزود: بسیار مهم است که بدون اعمال خشونت و مداخله خارجی اجازه دهیم کشورهای عربی به اهداف خود یعنی ایجاد اصلاحات، آزادی و دموکراسی دست یابند.

رئیس جمهوری لبنان تاکید کرد: بسیار مهم است که بحران سوریه بر اساس گفتگو و در چارچوب تلاشهای جامعه بین الملل و ماموریت اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه حل شود.

این اظهارات درحالیست که به نوشته پایگاه اینترنتی tulsaworld درحالیکه تعطیلی پاره ای از پالایشگاه ها در سوریه باعث افزایش قیمت بنزین شده است، بالا گرفتن تنش های مرزی میان سوریه و ترکیه باعث شد تا قیمت نفت در روز پنجشنبه به بالاترین میزان خود در دو ماه گذشته برسد.

قیمت هر بشکه نفت در بازار نیویورک با افزایش 3.57 دلاری به میزان 91.71 دلار مبادله شد. این افزایش قیمت در پی کاهش 4 درصدی بهای نفت در روز چهارشنبه بود.